Ilinca și George Simion trăiesc clipe de neuitat după ce familia lor s-a mărit cu încă un membru. La o săptămână de la naștere, soția politicianului a publicat pe rețelele de socializare prima fotografie cu fetița lor, însoțită de un mesaj plin de emoție.

George Simion și soția sa, Ilinca. Foto: Instagram

Micuța a venit pe lume complet sănătoasă, prin operație de cezariană, la Maternitatea Polizu. Ilinca Simion a mărturisit că a avut emoții puternice înainte de realizarea anesteziei în coloană, însă atitudinea caldă și amabilitatea echipei medicale au ajutat-o să treacă mai ușor peste aceste temeri.

Prima imagine cu fetița lui George Simion

Proaspăta mămică a descris nașterea celui de-al doilea copil ca fiind cea mai frumoasă experiență de acest fel, subliniind că toate emoțiile și grijile s-au risipit instantaneu în clipa în care și-a ținut fiica în brațe pentru prima dată.

Ilinca și George Simion s-au căsătorit în august 2022 și mai au împreună un băiețel. Vestea că vor deveni din nou părinți fusese anunțată de soția politicianului cu câteva luni înainte de naștere.

„Spun asta mai ales din perspectiva unei mame care a născut prin cezariană și care avea emoții la gândul anesteziei făcute în coloană. Dar nu am avut emoții când am făcut cunoștință cu doamna doctor, medicul anestezist, care a stat lângă mine pe tot parcursul operației, m-a mângâiat, a vorbit cu mine și m-a asigurat că tot ceea ce se întâmplă dincolo de paravan este foarte bine.

La un moment dat, auzi doar voci și le percepi tonul, iar eu le auzeam pe doamnele doctor cât de bucuroase erau să-mi vadă minunea de fetiță! Când știi că urmează o intervenție chirurgicală și că recuperarea ta poate necesita mai multă atenție, începi să privești altfel locul în care alegi să naști. Te gândești la siguranța ta, la echipa medicală, la aparatură și la toate lucrurile care pot face diferența”, a scris Ilinca Simion, pe Facebook.

Prima fotografie cu George și Ilinca Simion, alături de fetița lor. Foto: Facebook

Ce nume poartă fetița

Soția liderului AUR a devenit mamă în urmă cu mai bine de o săptămână și a ales o modalitate originală pentru a face marele anunț. Ilinca Simion a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de partenerul ei de viață, având pe fundal imaginea unei ecografii.

În descrierea postării, proaspăta mămică a dezvăluit că fiul ei, Radu, a primit cel mai frumos cadou: o surioară. De asemenea, aceasta a împărtășit și numele ales pentru mezina familiei, optând pentru un prenume biblic: Maria.

„Radu a primit cel mai frumos dar: o surioară! Bine ai venit, Maria! Vă iubim minunile noastre”, a scris Ilinca Simion în postarea sa.

Și George Simion a vorbit cui multă emoție despre acest moment. „O fetiță, am fost binecuvântați de Dumnezeu. S-a născut în urmă cu trei ore”, a declarat liderul AUR în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei”, de la Gândul, unde a dezvăluit că micuța venise pe lume cu doar câteva ore înainte.