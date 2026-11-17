Familia liderului AUR s-a mărit! George Simion și soția sa, Ilinca, au devenit părinți pentru a doua oară. Vestea fericită a fost făcută publică chiar de proaspăta mămică, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. Cei doi au o fetiță, pe care au ales să o numească Maria.

Foto: Facebook

Anunțul făcut de Ilinca Simion după naștere

Ilinca Simion a împărtășit cu urmăritorii săi bucuria venirii pe lume a celui de-al doilea copil. Soția președintelui AUR a publicat luni seară un mesaj pe Facebook, în care a dezvăluit și cum se numește noul membru al familiei.

„Radu a primit cel mai frumos dar: o surioară! Bine ai venit, Maria! Vă iubim minunile noastre”, a scris Ilinca Simion în postarea care marchează un moment special pentru familia sa.

Astfel, băiețelul cuplului, Radu, a devenit frate mai mare, odată cu nașterea micuței Maria.

George și Ilinca Simion au devenit părinți pentru a doua oară

Venirea pe lume a fetiței reprezintă al doilea moment important din viața de familie a celor doi. George și Ilinca Simion mai au un băiat, Radu, născut în aprilie 2024.

Acum, familia liderului AUR s-a mărit cu încă un membru, iar cei doi copii vor crește împreună.

Anunțul nașterii a fost făcut de Ilinca Simion pe rețelele sociale, unde aceasta a transmis un mesaj plin de emoție cu ocazia venirii pe lume a fiicei sale.

George Simion este tată pentru a doua oară, iar micuța Maria a fost primită cu multă bucurie în familie.

George Simion, primele declarații după ce a devenit tată pentru a doua oară

Nu doar Ilinca Simion a împărtășit vestea venirii pe lume a fetiței, ci și George Simion a făcut primele declarații despre noul membru al familiei. Președintele AUR a vorbit despre nașterea fiicei sale în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei”, de la Gândul, unde a dezvăluit că micuța venise pe lume cu doar câteva ore înainte.

Vizibil emoționat, George Simion a transmis că el și soția sa consideră nașterea fetiței o binecuvântare:

„O fetiță, am fost binecuvântați de Dumnezeu. S-a născut în urmă cu trei ore”, a declarat liderul AUR.

George și Ilinca Simion s-au căsătorit în 2022, în cadrul unei ceremonii festive care a avut loc în județul Vâlcea.