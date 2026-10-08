 Scandal în direct la Realitatea Plus. George Simion, schimb dur de replici cu Anca Alexandrescu: „Nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror”. De la ce a pornit conflictul
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Scandal în direct la Realitatea Plus. George Simion, schimb dur de replici cu Anca Alexandrescu: „Nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror”. De la ce a pornit conflictul

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Un dialog tensionat între George Simion și Anca Alexandrescu a avut loc joi seară, la Realitatea Plus, după ce liderul AUR a fost întrebat despre presupusele sale legături cu omul de afaceri Fănel Bogos și despre negocierile politice din jurul Guvernului Veștea. Discuția a degenerat rapid, iar intervenția lui Simion a fost întreruptă după un schimb de replici dur cu realizatoarea emisiunii.

George Simion, schimb dur de replici cu Anca Alexandrescu
George Simion, schimb dur de replici cu Anca Alexandrescu Foto: arhiva

George Simion, confruntat cu întrebări despre dosarul Fănel Bogos

Tensiunile dintre George Simion și realizatoarea Anca Alexandrescu au apărut pe fondul informațiilor pe care Realitatea Plus anunțase că urma să le prezinte în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.

Postul de televiziune anunțase difuzarea unor stenograme din dosarul în care este vizat omul de afaceri Fănel Bogos. Numele liderului AUR apărea în contextul informațiilor prezentate de postul TV, iar Simion a reacționat înainte de difuzarea materialelor.

Liderul AUR a respins public informațiile și a susținut că materialele care urmau să fie prezentate reprezintă o încercare de a-i afecta imaginea.

Pe postul TV Realitatea Plus (și la colaboratorii finanțați de ei) sunt acuzat că m-aș fi văzut cu Fănel Bogos sub pretextul unor stenograme «scurse» din dosarul de corupție al acestuia. Prezint în cele ce urmează ce vrea să difuzeze Realitatea TV ca fiind adevărat, deși este o stenogramă falsă, inventată”, a transmis Simion.

Președintele AUR a susținut, de asemenea, că materialele prezentate public nu îi pot atrage o răspundere penală și că scopul acestora ar fi unul de natură politică și de imagine.

Fără să mă poată învinovăți penal, prin astfel de presupuse înregistrări, Realitatea Plus speră să-mi afecteze imaginea publică”, a afirmat George Simion.

Totodată, acesta a anunțat că intenționează să solicite oficial DNA informații despre existența presupuselor înregistrări.

Simion: „Nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror”

În timpul emisiunii, George Simion a intrat telefonic în direct pentru a răspunde acuzațiilor. Liderul AUR nu a acceptat însă modul în care au fost formulate întrebările și a acuzat postul de televiziune că desfășoară o campanie împotriva formațiunii pe care o conduce.

Ați antamat tot postul împotriva noastră”, a spus Simion.

Discuția a devenit din ce în ce mai tensionată, iar subiectul inițial a fost urmat de întrebări referitoare la negocierile politice, poziționarea AUR față de Guvernul Veștea și declarațiile lui Călin Georgescu.

Într-un moment al dialogului, Simion a respins din nou maniera în care erau adresate întrebările și a afirmat: „nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror”.

Momentul care a încins și mai mult discuția

Conflictul verbal a atins punctul culminant atunci când Anca Alexandrescu a insistat ca liderul AUR să răspundă concret la întrebarea adresată.

În locul unui răspuns punctual, Simion i-a spus realizatoarei:

Doamna Alexandrescu, ce ai de faci așa?” (n.red. parafrază a unei manele virale).

Replica a provocat imediat reacția jurnalistei, care i-a reproșat tonul folosit în timpul dialogului.

Nu vă e rușine? Domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa?”, a răspuns Anca Alexandrescu.

Realizatoarea TV i-a cerut în continuare să răspundă la întrebarea inițială, iar Simion a replicat: „V-am întrebat, răspundeți la întrebare”.

De ce a fost oprită intervenția lui George Simion

Schimbul de replici nu a mai continuat în aceeași formulă, intervenția telefonică a liderului AUR fiind oprită de realizatorii emisiunii.

Potrivit explicațiilor oferite în timpul programului, formularea folosită de George Simion a fost interpretată ca o referire la o expresie asociată unei manele devenite virale pe TikTok.

Momentul a atras atenția tocmai prin contrastul dintre tema politică serioasă a discuției și tonul personal pe care l-a căpătat confruntarea dintre politician și realizatoarea TV.

Conflictul s-a produs într-un context în care Realitatea Plus anunțase prezentarea unor materiale referitoare la dosarul Fănel Bogos, iar George Simion contestase public, înainte de emisiune, autenticitatea informațiilor care îl vizau.

La originea disputei s-au aflat întrebările despre presupusa întâlnire dintre George Simion și Fănel Bogos, precum și informațiile atribuite unor stenograme din dosarul omului de afaceri.

Simion a respins acuzațiile și a catalogat informațiile drept false, în timp ce în emisiune Anca Alexandrescu a insistat asupra unor răspunsuri din partea liderului AUR.

Dialogul a escaladat treptat, de la acuzațiile privind presupusele stenograme la teme politice mai largi, iar disputa s-a încheiat după schimbul de replici dintre cei doi.

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