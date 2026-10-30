George Simion și soția lui, Ilinca, vor deveni din nou părinți. Cum au dezvăluit sexul celui de-al doilea copil

George Simion și soția sa, Ilinca, se pregătesc pentru un nou moment important în viața de familie. Cei doi vor deveni părinți pentru a doua oară, iar viitoarea mămică a dezvăluit recent sexul bebelușului. Aflată în a 34-a săptămână de sarcină, Ilinca a ales să împărtășească vestea cu urmăritorii săi printr-o postare pe rețelele de socializare.

Ilinca, soția lui George Simion, a dezvăluit sexul celui de-al doilea bebeluș Foto: Facebook

Deși sarcina a fost anunțată încă din timpul verii, soții Simion au preferat să păstreze discreția în privința sexului celui de-al doilea copil. Misterul a fost risipit printr-o fotografie publicată de Ilinca la secțiunea InstaStory, pe Instagram.

Imaginea surprinde o ținută destinată unei fetițe, așezată pe masa de călcat, alături de mesajul „Abia te aștept!”.

Astfel, după ce în urmă cu doi ani au devenit părinții unui băiețel, George și Ilinca Simion urmează să își mărească familia cu încă o fetiță, care va veni pe lume în câteva săptămâni.

Cum a început povestea de dragoste dintre George și Ilinca Simion

George și Ilinca Simion urmează să își mărească familia cu o fetiță Foto: Instagram

George și Ilinca Simion s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani, în cercuri apropiate de activitatea politică și civică. Absolventă de Drept, Ilinca a preferat inițial să stea departe de expunerea publică și să păstreze discreția în privința relației cu liderul AUR.

Între cei doi există o diferență de vârstă de aproximativ 11 ani. George Simion s-a născut în 1986, în timp ce Ilinca este născută în 1997. Acest lucru nu a reprezentat însă un impediment pentru relația lor.

Cei doi au ținut povestea de dragoste departe de atenția publicului până când George Simion a anunțat că urmează să se căsătorească. După o cerere în căsătorie organizată într-un cadru intim, au început pregătirile pentru evenimentul care a avut loc în vara anului 2022.

George și Ilinca Simion s-au căsătorit în 2022

Pe 27 august 2022, George și Ilinca Simion și-au unit destinele în comuna Măciuca, județul Vâlcea. Evenimentul a avut o tematică tradițională românească și a fost organizat sub forma unui festival câmpenesc.

La nuntă au fost invitați toți cei care și-au dorit să participe, evenimentul reunind mii de persoane. Acum, la patru ani de la acel moment, familia se pregătește pentru o nouă bucurie: venirea pe lume a celui de-al doilea copil.