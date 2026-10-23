Neculai Stanciu i-a făcut praf ținuta Adelinei Pestrițu, de la Bucharest Fashion Week. Cum s-a apărat vedeta

Adelina Pestrițu a fost extrem de deranjată de comentariile făcute de stilistul Neculai Stanciu despre ținuta pe care a ales să o poarte la Bucharest Fashion Week. După ce specialistul a criticat vestimentația vedetei, despre care a spus că reprezintă o copie a creațiilor Alexander McQueen, prezentatoarea TV a venit cu o reacție tranșantă pe rețelele de socializare. Aceasta și-a apărat alegerile vestimentare și a transmis că opiniile specialiștilor din modă nu reprezintă reguli absolute pentru ea.

Neculai Stanciu și Adelina Pestrițu. Foto: Instagram

Adelina Pestrițu a revenit în lumina reflectoarelor și în postura de prezentatoare a emisiunii „Burlacii: Foc în paradis”, difuzată de Pro TV, iar pe rețelele de socializare se numără printre cele mai active influencere. Recent, însă, una dintre aparițiile sale a ajuns în centrul unei controverse, după ce stilistul Neculai Stanciu și-a exprimat public nemulțumirea față de ținuta purtată de vedetă la Bucharest Fashion Week.

Ce a spus Neculai Stanciu despre ținuta Adelinei Pestrițu

În cadrul unei analize dedicate ținutelor purtate de vedete la Bucharest Fashion Week, stilistul Neculai Stanciu a comentat în termeni critici apariția Adelinei Pestrițu. Acesta a comparat vestimentația vedetei cu creațiile designerului Alexander McQueen și a susținut că ținuta are influențe victoriene și croieli dramatice, însă rezultatul ar fi prea apropiat de o copie a unor creații existente.

„Bucharest Fashion Week, verdict pentru Adelina Pestrițu. Noi suntem «pă fashion», cică, dar suntem costumate. Zici că e «Nunta lui Figaro», cu spectacolul regizat de un croitor de la teatrul de revistă. Adică, de ce trebuie să ne costumăm? De ce trebuie să fim noi într-un fel? Oricum, ei încearcă.

Eu apreciez acest eveniment, dar, ca să înțelegem colecțiile la care mergem sau cum ar trebui să ne îmbrăcăm și cât de creativi ar trebui să fim, trebuie să mai citim și noi, trebuie să mai avem niște referințe.

Este o ținută clar făcută la croitor, nu că ar fi o problemă, doar că se copiază așa, 1 la 1. Este o referință Alexander McQueen, cu influențe victoriene și croieli dramatice. Este pe acolo. Dacă vrei o astfel de referință, du-te și ia-ți, că îți permiți. De ce să te duci să copiezi?

Este o suprapunere de coduri vestimentare. Ce se vrea, de fapt? Vă spun eu: semnalizăm, așa, ca să ieșim în evidență, să fim ostentativi prin ceea ce purtăm. Cam despre asta este vorba” a spus stilistul Neculai Stanciu.

Cum a reacționat Adelina Pestrițu după criticile stilistului

Reacția Adelinei Pestrițu nu a întârziat să apară. Deranjată de analiza făcută de Neculai Stanciu, dar și de tonul abordat de acesta, vedeta a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a subliniat că opiniile celor din lumea modei nu reprezintă o lege după care trebuie să își aleagă hainele. Prezentatoarea TV și-a apărat ținuta realizată la comandă și a răspuns criticilor într-o manieră tranșantă.

„E curios cum unii stiliști cred că părerea lor despre modă devine lege. Dacă o ținută nu le place, e greșită. Dacă o femeie nu se îmbracă după regulile lor, nu are stil. Iar dacă poartă alegerile ei cu încredere, devine subiect de reel. Ce noroc pentru algoritm! Mă amuză atenția constantă pentru aparițiile mele. Pentru cineva care nu apreciază stilul meu, e o preocupare destul de mare pentru garderoba mea. Aproape o formă de fidelitate.

Rușinos e să crezi că o etichetă îți dă automat gust, iar o haină la comandă îți anulează stilul. Unii știu toate numele de branduri, dar uită că moda înseamnă și ce crezi tu, omul, că ți se potrivește, că te reprezintă, că e pentru un anumit moment.

Nu vreau să plac tuturor. Nici nu mi-aș dori o lume în care toți se îmbracă după gustul unei singure persoane. Poți să critici o ținută, să spui ce nu-ți place și să argumentezi. Asta e meseria. Dar când critica devine spectacol și aroganța înlocuiește argumentul, nu mai e rafinament, ci nevoia de a te pune deasupra altora. Să fii stilist nu înseamnă că deții și adevărul absolut. Iar să vorbești de sus nu te face superior, doar mai gălăgios.”

Adelina Pestrițu, replică ironică la adresa lui Neculai Stanciu

Vedeta și-a continuat mesajul cu o serie de remarci ironice la adresa stilistului, susținând că își va păstra libertatea de a se îmbrăca așa cum își dorește, fără să caute aprobarea celor care îi analizează aparițiile.

„Eu îmi voi purta hainele așa cum îmi place, și voi dormi liniștită fără aprobarea comisiei naționale a garderobelor. Până la urmă, există diferență între a avea ultimul cuvânt și a avea ceva inteligent de spus. Iar când simți nevoia să demonstrezi constant că o femeie nu are stil, riști să-ți construiești brandul în jurul garderobei ei. Pentru un expert în stil, o alegere destul de neinspirată, aș zice eu.

În încheiere, vreau doar să te rog, Moș Nicolae, pardon… Neculai, să nu mai împarți verdicte vestimentare până nu-ți rezolvi propriul caz. Ai cam multe păreri pentru o copie a unui alt «analist». Te așteptăm în online când vei fi măcar tu însuți”, a scris Adelina Pestrițu în mediul online.

Cum a schimbat-o familia pe Adelina Pestrițu

Dincolo de controversele legate de aparițiile sale publice, Adelina Pestrițu a vorbit, în urmă cu ceva timp, și despre schimbările importante din viața personală. Prezentatoarea TV și-a construit o familie alături de Virgil Șteblea, cu care este căsătorită de șapte ani și are o relație de aproximativ un deceniu. Cei doi au împreună o fetiță, Zenaida, care le-a schimbat prioritățile și perspectiva asupra vieții.

Vedeta a recunoscut că mariajul a ajutat-o să se cunoască mai bine, să fie mai deschisă în relația cu partenerul său și să înțeleagă că nu trebuie să controleze fiecare aspect al vieții.

„Mariajul m-a transformat complet. De la gândire până la aspectul fizic, dacă vrei. M-a învățat că nu trebuie să fac totul de una singură, că nu mereu am dreptate, m-a învățat să ascult și să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă. Sunt o Vărsătoare veritabilă, care, de multe ori, din nevoia de a face totul perfect, mai invadez și energia masculină (râde). Și, cel mai important, m-a învățat că, odată ce un copil a intrat în viața noastră, noi nu mai suntem pe primul loc și tot Universul se învârte în jurul lui, în toate modurile posibile. Ceea ce e perfect normal să se întâmple”, a povestit prezentatoarea TV într-un interviu viva.ro.