 O tânără a vrut să se despartă de iubitul de 62 de ani, dar a fost împușcată! Ce s-a întâmplat după doar patru luni de relație
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O tânără a vrut să se despartă de iubitul de 62 de ani, dar a fost împușcată! Ce s-a întâmplat după doar patru luni de relație

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antreprenoare din Brazilia, în vârstă de 24 de ani, a fost împușcată mortal după ce ar fi decis să se despartă de partenerul său, un crescător de vite în vârstă de 62 de ani. Potrivit presei locale, relația dintre cei doi dura de aproximativ patru luni și era marcată de comportamente obsesive și amenințări.

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Foto: shutterstock

O despărțire sfârșită tragic

Priscila Lacerda Custodio, care lucra în domeniul marketingului digital, le-ar fi povestit apropiaților că partenerul său, João Roberto Bolelli, devenise extrem de gelos și suspicios.

O prietenă a declarat că bărbatul ar fi angajat persoane care să o urmărească și că o amenințase în repetate rânduri cu moartea, potrivit The New York Post.

Apropiații Priscilei spuneau că tânăra se simțea tot mai intimidată de comportamentul acestuia. Bărbatul îi cerea explicații despre deplasările sale și o acuza frecvent că îl înșală. Mai mult, acesta ar fi agresat-o fizic cu doar câteva zile înainte de tragedie.

Temându-se pentru siguranța sa, Priscila ar fi mers vineri la ferma deținută de iubitul său din statul São Paulo însoțită de fratele ei și de o prietenă. Scopul vizitei era să îi returneze un pick-up pe care îl folosea.

Presa braziliană relatează că cei doi s-ar fi certat încă înainte ca tânăra să ajungă la fermă. În timpul unei convorbiri telefonice, aceasta i-ar fi spus că dorește să pună capăt relației.

La scurt timp după sosirea femeii, bărbatul ar fi deschis focul asupra ei. Priscila Lacerda Custodio a fost împușcată în zona toracelui și la un braț, rănile fiind fatale.

Suspectul ar fi încercat să îl urmărească și pe fratele victimei

După atac, suspectul și-ar fi îndreptat arma către fratele tinerei. Acesta a reușit însă să scape, iar bărbatul a fugit de la fața locului înainte de sosirea poliției.

Autoritățile au emis un mandat de arestare pe numele lui João Roberto Bolelli, iar cazul este investigat ca posibil feminicid, infracțiune care desemnează uciderea unei femei pe motive legate de gen.

Moartea tinerei a provocat un val de emoție în rândul apropiaților. Juliana Amaral, una dintre prietenele victimei, a descris-o drept „o persoană minunată”, afirmând că „viața ei a fost curmată de un om rău”.

„Era frumoasă, fermecătoare și extrem de politicoasă. În trei ani de prietenie, nu am auzit-o niciodată vorbind urât despre cineva”, a declarat aceasta.

Fostul partener al victimei ar mai fi avut probleme cu legea

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, João Roberto Bolelli fusese condamnat în trecut pentru încălcarea unui ordin de protecție emis la solicitarea unei alte foste partenere. În decembrie 2021, el a primit o pedeapsă de trei luni și 15 zile de închisoare pentru nerespectarea măsurilor impuse de instanță.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs crima și pentru a-l localiza pe principalul suspect.

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