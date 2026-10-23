Și-a ucis iubitul după ce i-a „tocat” banii la pariuri! Modelul de videochat susține că s-a apărat

Yulia Prikhodko (21 de ani), model de videochat din Rusia, a fost reținută la Moscova, fiind suspectată că și-a înjunghiat mortal fostul iubit, Vadim Shitov (22 de ani). Potrivit presei locale, cei doi s-ar fi despărțit după ce bărbatul ar fi furat din seiful tinerei aproximativ 6.100 de dolari, bani pe care i-ar fi pierdut ulterior la pariuri sportive.

Yulia Prikhodko este model de videochat Foto: Profimedia

Vadim ar fi mers la apartamentul fostei iubite pentru a se împăca cu ea. Tânărul ar fi venit cu o sticlă de vin și și-ar fi cerut iertare pentru problemele provocate de pasiunea sa pentru jocurile de noroc.

Familia victimei susține că Yulia era agresivă

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată așteptând aproape 30 de minute pe podeaua din fața ușii, în timp ce încerca să o convingă pe Yulia să îl primească în locuință. La un moment dat, femeia a deschis ușa și l-a lăsat să intre, relatează tabloidul britanic The Sun.

Vadim Shitov ar fi fost dependent de pariuri Foto: Profimedia

La scurt timp după ce Vadim a intrat în apartament, între cei doi ar fi izbucnit o ceartă violentă. Vecinii au auzit scandalul și au chemat agenții de pază, iar ulterior au sosit și echipajele medicale.

Tânărul a murit în urma unei răni provocate de un cuțit, iar Yulia a fost reținută și dusă la audieri. Comitetul de Investigații din Rusia a deschis un dosar penal pentru omor.

Yulia și Vadim se cunoșteau încă din perioada liceului și avuseseră o relație tumultuoasă, cu mai multe despărțiri și împăcări.

Familia tinerei susține că dependența bărbatului de pariuri a provocat numeroase conflicte, iar acesta ar fi acumulat datorii mari. Rudele lui Vadim au prezentat însă o altă perspectivă, afirmând că tânărul se plângea de comportamentul agresiv al Yuliei și că își dorea ca amândoi să apeleze la un psiholog.

O altă relatare din presa rusă susține că Vadim ar fi amenințat-o pe Yulia și ar fi prins-o de umeri în timpul ultimei dispute, iar aceasta l-ar fi lovit cu un cuțit în piept pentru a se apăra. Aceste informații nu au fost stabilite definitiv de anchetatori. Cazul este în continuare investigat, iar tânăra riscă 15 ani de închisoare dacă este găsită vinovată.