 Doi soți pensionari, găsiți decapitați în Italia. Fiul lor, principalul suspect în anchetă
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Doi soți pensionari, găsiți decapitați în Italia. Fiul lor, principalul suspect în anchetă

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Doi soți pensionari au avut parte de un sfârșit tragic în Italia. Aceștia au fost găsiți decapitați în propria locuință, iar suspectul principal este chiar fiul lor. Ce au descoperit anchetatorii în locuință.

Doi soți, decapitați în propria locuință.
Doi soți, decapitați în propria locuință. Foto: arhivă

Pietro Casari, în vârstă de 82 de ani, și Vincenza Giannini, în vârstă de 74 de ani, au fost găsiți decapitați în casa lor, aflată într-o zonă rurală din Mirandola, la aproximativ 30 de kilometri la nord de Modena, Italia. 

Doi soți pensionari, găsiți decapitați în propria locuință

Alarma a fost dată de un vecin, care a devenit suspicios cu privire la absența celor doi soți, pe care obișnuia să-i vadă zilnic. Când au intrat în casă, pompierii au făcut o descoperire îngrozitoare, scrie rainews.it.

Casa era răvășită, iar mai multe piese de mobilier erau răsturnate. În timpul cercetărilor de la fața locului, anchetatorii au descoperit mai multe arme albe pătate de sânge. Acestea sunt examinate de criminaliști.

Din primele informații, există suspiciunea că cei doi pensionari ar fi fost loviți în repetate rânduri înainte de a fi decapitați. Cu toate acestea, expertizele medico-legale urmează să arate exact cauzele deceselor și cum s-a întâmplat totul.

În momentul în care autoritățile au intrat în casă, l-au găsit pe Tavoni, fiul cuplului în vârstă de 55 de ani. Acesta este șomer și se afla deja în vizorul serviciilor sociale. Acesta ar fi fost implicat de mai multe ori în conflicte familiale, inclusiv din motive financiare.

Ce mesaj a primit prietena victimei

Un element important din anchetă îl reprezintă un mesaj primit de o prietenă a victimei. În jurul orei 19.30, femeia ar fi încercat să o contacteze pe Vicenza Giannini, primind un răspuns prin care i se comunica faptul că aceasta ieșise în oraș pentru a lua cina.

Din primele verificări, femeia de 74 de ani nu ar fi putut trimite acel mesaj deoarece era deja moartă în momentul în care mesajul a fost trimis. Anchetatorii vor să stabilească acum și cine a folosit telefonul și dacă mesajul a fost trimis pentru a întârzia descoperirea cadavrelor. În casă se mai aflau un câine și mai multe pisici. Acestea au fost predate unui centru dedicat animalelor fără stăpân.

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