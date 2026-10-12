 Ultimul telefon al Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia. Regretul sfâșietor al verișoarei sale: „Aș da orice să pot întoarce timpul”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ultimul telefon al Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia. Regretul sfâșietor al verișoarei sale: „Aș da orice să pot întoarce timpul”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Maria Săceanu, tânăra româncă de 24 de ani ucisă în Anglia, avea planuri pentru viitor și își dorea să își întemeieze o familie. Verișoara ei a povestit că fata visa să devină mamă și să ducă o viață liniștită, înainte ca destinul să îi fie curmat violent.

Maria Săceanu
Maria Săceanu Foto: Poliția din West Midlands

Tânăra din Alexandria, județul Teleorman, a fost ucisă de Benjamin Day, un student britanic la științe criminalistice, acuzat că a pregătit atacul după modelul serialului „Dexter”. Anchetatorii au susținut că acesta ar fi amenajat locuința închiriată prin Airbnb pentru crimă, acoperind cu folie de plastic podeaua, pereții și patul.

Verișoara Mariei, mărturisiri sfâșietoare după pierderea tinerei

Ruda Mariei a povestit că ultima conversație cu aceasta a avut loc în seara în care a fost ucisă. Femeia spune că încă îi este greu să accepte realitatea și că regretă că nu a răspuns ultimului apel primit de la verișoara sa.

„Regret din tot sufletul că nu i-am răspuns la ultimul telefon. Mi-aș fi dorit să fie aici, să-mi cunoască bebelușul. Aș da orice să pot întoarce timpul și să-i salvez viața”, a mărturisit aceasta pentru DailyMail.  

Durerea pierderii este atât de puternică încât femeia spune că nu a reușit nici măcar să participe la înmormântarea Mariei.

„Nu am putut să accept că a murit. Nici măcar nu am mers la înmormântarea ei și nu știu dacă voi avea vreodată puterea să-i vizitez mormântul. O parte din mine refuză în continuare să creadă că tot ce s-a întâmplat este real”, a spus verișoara tinerei.

Maria Săceanu locuise o perioadă la Londra, iar ulterior s-a mutat în Tividale, în comitatul West Midlands. Potrivit familiei, pierderea mamei sale în anul 2023 a fost o lovitură grea pentru ea.

„Voia să trăiască, să aibă o familie și să devină mamă”

Verișoara Mariei a descris-o ca pe o persoană iubitoare și generoasă, care încerca mereu să îi ajute pe cei din jur și să pună nevoile altora înaintea propriilor dorințe.

„Voia să trăiască, să aibă o familie și să devină mamă. Era o fată extraordinară, una la un milion”, a spus femeia.

Aceasta a mai povestit că Maria avea un suflet bun și că era apropiată de oamenii din viața ei.

„Îi iubea pe toți cei din jurul ei, iar noi o iubeam la fel de mult. Avea un suflet bun și se punea mereu pe ultimul loc, dacă știa că astfel le putea face bine celor dragi”, a declarat verișoara tinerei.

Femeia a refuzat să vorbească despre activitatea profesională a Mariei, considerând că acest aspect nu schimbă cu nimic tragedia prin care a trecut familia.

„Indiferent din ce își câștiga existența, era problema ei. Ceea ce contează este că un om i-a luat viața”, a afirmat aceasta.

În ceea ce îl privește pe Benjamin Day, verișoara Mariei spune că își dorește ca acesta să fie urmărit de consecințele faptelor sale și să nu uite niciodată tragedia provocată.

„Vreau să trăiască și să sufere în fiecare an al vieții sale. Să nu aibă nicio clipă de liniște, să fie bântuit de regrete”, a transmis femeia.

Ghid de cumpărături

florin salam foto fb jpg
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile” Vedete românești
Michael Douglas, aventură cu o actrița celebră
Michael Douglas, criticat dur de prieteni după dezvăluirile intime! Ce a povestit actorul despre femeile celebre din viața sa Vedete internaționale
image
Tragedie în Portugalia. Trei români, găsiți morți într-un rezervor de apă din Loulé. Aveau 21, 24 și 40 de ani adevarul.ro
image
Cu ce prețuri sunt întâmpinați credincioşii la pelerinajul Sfintei Parascheva. Cât costă un acatist, o iconiță, un buchet de busuioc sau tămâia adevarul.ro

Parteneri

image
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, îl contrazice pe Hendrik Klein: „Nu am semnat niciun act, nici măcar un draft de contract! Să vină cu banii și îi dau acțiuni”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un şofer şi-a înlocuit suspensiile maşinii cu o buturugă, dar a fost prins la RAR. "Premieră şi pentru mine" observatornews.ro
image
Impozit pe locuință dublu pentru cei care își închid balconul sau îl unesc cu sufrageria fără autorizație www.antena3.ro
image
Stenograme din dosarul de influențare a alegerilor în favoarea lui Georgescu, de către Bogdan Peșchir. „BogPR” s-ar fi oferit voluntar să îl ajute pe Georgescu în campanie. A pronunțat și numele lui Simion în interceptări. „Eu nu vreau sa câștig / Vreau să câștige țara www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani as.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare... playtech.ro
image
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
Factura - bani - calcule- buget - datorii FOTO Shutterstock
Ce înseamnă „risipă de bani” pentru fiecare generație. De ce Boomers, Gen X, Millennials și Gen Z văd complet diferit cheltuielile Fapt divers
medic doctor consult pexels jpg
Rezidențiat 2026. Specialitățile medicale preferate de tinerii absolvenți Național
toamna jpg
Prognoza meteo pentru umrătoarele două săptămâni, pe regiuni. ANM anunță temperaturi de până la -1 grad Național
image png
Au vizitat 18 țări fără să scoată vreun ban din buzunar. Cum au „fentat” sistemul Internațional
crima png
Femeie ucisă de soț, în Galați. Familia știa de drama prin care trece, dar nu a putut să o ajute Național
elderly housewife with gray hair sitting kitchen with open laptop papers table having emotional frustrated facial expression shocked with debt amount while paying domestic bills online jpg
Românii sunt speriați de facturile la curent. Ce soluții au găsit pentru a face economii? Național
image png
Cât costă un gram de aur astăzi, 12 octombrie, potrivit BNR Național
Kate Middleton și Prințesa Charlotte foto Profimedia (1) jpg
Kate Middleton și prințesa Charlotte, surprinse în timp ce călătoreau cu metroul! Imaginile inedite cu cele două Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net