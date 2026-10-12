Ultimul telefon al Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia. Regretul sfâșietor al verișoarei sale: „Aș da orice să pot întoarce timpul”

Maria Săceanu, tânăra româncă de 24 de ani ucisă în Anglia, avea planuri pentru viitor și își dorea să își întemeieze o familie. Verișoara ei a povestit că fata visa să devină mamă și să ducă o viață liniștită, înainte ca destinul să îi fie curmat violent.

Maria Săceanu Foto: Poliția din West Midlands

Tânăra din Alexandria, județul Teleorman, a fost ucisă de Benjamin Day, un student britanic la științe criminalistice, acuzat că a pregătit atacul după modelul serialului „Dexter”. Anchetatorii au susținut că acesta ar fi amenajat locuința închiriată prin Airbnb pentru crimă, acoperind cu folie de plastic podeaua, pereții și patul.

Verișoara Mariei, mărturisiri sfâșietoare după pierderea tinerei

Ruda Mariei a povestit că ultima conversație cu aceasta a avut loc în seara în care a fost ucisă. Femeia spune că încă îi este greu să accepte realitatea și că regretă că nu a răspuns ultimului apel primit de la verișoara sa.

„Regret din tot sufletul că nu i-am răspuns la ultimul telefon. Mi-aș fi dorit să fie aici, să-mi cunoască bebelușul. Aș da orice să pot întoarce timpul și să-i salvez viața”, a mărturisit aceasta pentru DailyMail.

Durerea pierderii este atât de puternică încât femeia spune că nu a reușit nici măcar să participe la înmormântarea Mariei.

„Nu am putut să accept că a murit. Nici măcar nu am mers la înmormântarea ei și nu știu dacă voi avea vreodată puterea să-i vizitez mormântul. O parte din mine refuză în continuare să creadă că tot ce s-a întâmplat este real”, a spus verișoara tinerei.

Maria Săceanu locuise o perioadă la Londra, iar ulterior s-a mutat în Tividale, în comitatul West Midlands. Potrivit familiei, pierderea mamei sale în anul 2023 a fost o lovitură grea pentru ea.

„Voia să trăiască, să aibă o familie și să devină mamă”

Verișoara Mariei a descris-o ca pe o persoană iubitoare și generoasă, care încerca mereu să îi ajute pe cei din jur și să pună nevoile altora înaintea propriilor dorințe.

„Voia să trăiască, să aibă o familie și să devină mamă. Era o fată extraordinară, una la un milion”, a spus femeia.

Aceasta a mai povestit că Maria avea un suflet bun și că era apropiată de oamenii din viața ei.

„Îi iubea pe toți cei din jurul ei, iar noi o iubeam la fel de mult. Avea un suflet bun și se punea mereu pe ultimul loc, dacă știa că astfel le putea face bine celor dragi”, a declarat verișoara tinerei.

Femeia a refuzat să vorbească despre activitatea profesională a Mariei, considerând că acest aspect nu schimbă cu nimic tragedia prin care a trecut familia.

„Indiferent din ce își câștiga existența, era problema ei. Ceea ce contează este că un om i-a luat viața”, a afirmat aceasta.

În ceea ce îl privește pe Benjamin Day, verișoara Mariei spune că își dorește ca acesta să fie urmărit de consecințele faptelor sale și să nu uite niciodată tragedia provocată.

„Vreau să trăiască și să sufere în fiecare an al vieții sale. Să nu aibă nicio clipă de liniște, să fie bântuit de regrete”, a transmis femeia.