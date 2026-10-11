Locuitorii din acest loc își părăsesc satul din cauza numărului mare de turiști: „Au devenit mai lipsiți de respect”

Este unul dintre cele mai frumoase sate din întreaga lume, iar mii de turiști ajung aici în fiecare an. Însă, popularitatea satului se dovedește a fi o sabie cu două tăișuri pentru localnici, care spun că nici măcar nu mai pot ieși din case.

Arlington Row, Bibury Foto: Wikipedia

Bibury este un sat aparent obișnuit din Anglia, dar cei care ajung aici observă rapid că locul este unul de o frumusețe rară. William Morris, un poet englez din secolul al XIX-lea, descria acest loc ca fiind „cel mai frumos sat din Anglia”. Mult mai recent, revista Forbes a inclus Bibury în topul celor mai frumoase locuri din întreaga lume.

Cu toate acestea, mulți locuitori se plâng acum din cauza numărului uriaș de turiști care ajung aici. Iar unii oameni chiar au ajuns să ia decizia radicală de a se muta complet din Bibury, din cauza aglomerației, conform adevarul.ro.

Satul este faimos în întreaga lume

Brian și Jill Skarda s-au mutat în acest sat în urmă cu 14 ani, dar schimbările pe care le-au observat în ultimii ani i-au făcut să ia decizia dificilă de a pleca din Bibury. Brian Skarda a povestit că situația a devenit tot mai dificilă după pandemia de COVID-19 și chiar și atitudinea turiștilor s-a schimbat.

Arlington Row, un șir superb de căsuțe istorice, este atracția principală a satului și locul unde problema este cel mai ușor de sesizat.

Atitudinea turiștilor a început să se schimbe

Britanicul a povestit că turiștii care ajung aici au început să fie tot mai lipsiți de respect față de localnici, iar aglomerația afectează activitățile obișnuite ale sătenilor.

„Am decis că ne-am săturat de turismul intruziv din Arlington Row. Locuim aici de peste 14 ani și am observat că, după COVID, comportamentul vizitatorilor s-a schimbat. Au devenit mai lipsiți de respect, iar numărul foarte mare de turiști a făcut ca, uneori, să ne fie practic imposibil să ieșim pe ușa casei”, a spus Brian Skarda.