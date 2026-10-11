 Câștigi 2.000 de euro în doar șapte zile. Jobul pentru care nu ai nevoie de experiență sau studii de specialitate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Câștigi 2.000 de euro în doar șapte zile. Jobul pentru care nu ai nevoie de experiență sau studii de specialitate

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Persoanele care se află în căutarea unor experiențe unice pentru care și să fie plătiți au noroc. Finlanda oferă 2.000 de euro persoanelor dispuse să călătorească de-a lungul mai multor insule, unde vor explora natura și vor face cât mai multe videoclipuri și fotografii.

Finlanda oferă o experiență inedită
Finlanda oferă o experiență inedită Foto: Shutterstock

O companie din Finlanda oferă o oportunitate neobișnuită celor dispuși să călătorească și să facă cât mai multe fotografii și videoclipuri. Visit Turku Archipelago, o agenție turistică finlandeză caută o persoană care să îndeplinească un rol foarte precis și care să viziteze insulele din arhipelagul Turku.

Mai precis, potrivit informațiilor de la Blic, compania caută o persoană care să identifice și să descrie cât mai amănunțit mirosurile specifice acestor insule. De la aerul sărat al Mării Baltice și până la mirosul acelor de pin după ploaie, persoanele interesate vor trebui să descrie totul în cât mai multe detalii.

Contractul durează o săptămână

Organizatorii speră să promoveze turismul în zonă și să evidențieze aromele și mirosurile specifice acestei regiuni din Finlanda. În cele din urmă, candidatul selectat va semna un contract de o săptămână, iar activitatea sa se va desfășura în mai sau iunie 2027.

Persoana care va fi selectată va primi suma de 2.000 de euro brut iar, pe lângă acești bani, va fi plătită și concediul de odihnă. Mai mult decât atât, organizatorii vor plăti cazarea și transportul.

Este oferită suma de 2.000 de euro

Odată ce identifică anumite mirosuri, persoana selectată va trebui să le descrie într-un mod cât mai atractiv pentru potențialii turiști. În plus, se vor realiza videoclipuri și fotografii pentru rețelele de socializare, cât și alte materiale de promovare.

Candidații nu trebuie decât să aibă un simț olfactiv bine dezvoltat, să fie atenți la detalii, să aibă vârstă împlinită de 18 ani și să aibă un telefon sau o cameră performantă. În plus, candidații trebuie să aibă dreptul de a munci în Finlanda, atât în momentul înscrierii dar și pe durata contractului.

Ghid de cumpărături

zodii, foto shutterstock jpg
Cele două zodii care vor avea parte de 3 săptămâni de fericire. Acești nativi atrag reușitele pe toate planurile Horoscop
ruxi colaj instagram jpg
Rux și Opulență, mărturisiri despre bunica sa. Ce s-ar fi întâmplat după ce femeia a murit în fața familiei Vedete românești
image
„L-a târât, se vedea foarte mult sânge”. Groază într-un parc ZOO, după ce un tigru a ucis un bărbat sub privirile vizitatorilor. Gestul făcut de victimă înainte de atac adevarul.ro
image
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali intervine în forță în conflictul dintre Meme Stoica și Gigi Mustață: “Hotărârile le iau eu! Alin Stoica și Lucian Filip rămân la FCSB!” www.fanatik.ro
image
O mare fabrică din România a fost vândută. Cine este noul proprietar observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!” www.gandul.ro
image
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Pensia umilitoare pe care Ilie Năstase o primeşte de la statul român: „Vă daţi seama? Un locotenent-colonel” as.ro
image
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul playtech.ro
image
Culisele discuțiilor Reghecampf – Gigi Becali! Patronul FCSB a dezvăluit în direct ce-i va impune antrenorului: „Joacă ăia în 10 și nu le dăm gol!?” www.fanatik.ro
image
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
Copenhaga, Danemarca FOTO Shutterstock
Motivul pentru care „te rog” nu există în aceste limbi europene. Cum se exprimă localnicii în viața de zi cu zi Fapt divers
istock masini parcate parcare jpg
Mașinile care se defectează extrem de rar și pe care aproape că nu va trebui să le duci la service Fapt divers
apocalipsa foto Shutterstock jpg
Anul 2100 ar putea marca sfârșitul omenirii. Cele două amenințări majore care îi pun în alertă pe experți Fapt divers
shutterstock_sedentarism_fata la birou_sedentara.jpg
O durere banală poate semnala prezența unei boli grave. Medicii spun că nu trebuie ignorată Fapt divers
image jpeg
#Exclusiv Click!
Reconstrucții complexe și speranță pentru pacienții cu sarcoame din România! „Nu mai au nevoie să plece în străinătate” Actualitate
serbia png
Un teren de peste 1.000 mp se vinde cu numai 15.000 de euro. Se află în apropiere de o stațiune balneară faimoasă Internațional
fructe piata jpg
Fructul exotic tot mai căutat de români. Importurile au crescut de șase ori în ultimul deceniu: „Îl consum de câțiva ani de zile” Național
loto istock jpg
Rezultate LOTO duminică, 11 octombrie 2026. Marele premiu la Loto 6/49 este de peste 2,5 milioane de euro Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața doamnei Eugenia, descoperită printre ruinele unei case. Fotografii vechi și o scrisoare către nepoți: „Vă rog, cât mai trăiesc, să vă gândiți și la mine” actualitate.net