Câștigi 2.000 de euro în doar șapte zile. Jobul pentru care nu ai nevoie de experiență sau studii de specialitate

Persoanele care se află în căutarea unor experiențe unice pentru care și să fie plătiți au noroc. Finlanda oferă 2.000 de euro persoanelor dispuse să călătorească de-a lungul mai multor insule, unde vor explora natura și vor face cât mai multe videoclipuri și fotografii.

Finlanda oferă o experiență inedită Foto: Shutterstock

O companie din Finlanda oferă o oportunitate neobișnuită celor dispuși să călătorească și să facă cât mai multe fotografii și videoclipuri. Visit Turku Archipelago, o agenție turistică finlandeză caută o persoană care să îndeplinească un rol foarte precis și care să viziteze insulele din arhipelagul Turku.

Mai precis, potrivit informațiilor de la Blic, compania caută o persoană care să identifice și să descrie cât mai amănunțit mirosurile specifice acestor insule. De la aerul sărat al Mării Baltice și până la mirosul acelor de pin după ploaie, persoanele interesate vor trebui să descrie totul în cât mai multe detalii.

Contractul durează o săptămână

Organizatorii speră să promoveze turismul în zonă și să evidențieze aromele și mirosurile specifice acestei regiuni din Finlanda. În cele din urmă, candidatul selectat va semna un contract de o săptămână, iar activitatea sa se va desfășura în mai sau iunie 2027.

Persoana care va fi selectată va primi suma de 2.000 de euro brut iar, pe lângă acești bani, va fi plătită și concediul de odihnă. Mai mult decât atât, organizatorii vor plăti cazarea și transportul.

Este oferită suma de 2.000 de euro

Odată ce identifică anumite mirosuri, persoana selectată va trebui să le descrie într-un mod cât mai atractiv pentru potențialii turiști. În plus, se vor realiza videoclipuri și fotografii pentru rețelele de socializare, cât și alte materiale de promovare.

Candidații nu trebuie decât să aibă un simț olfactiv bine dezvoltat, să fie atenți la detalii, să aibă vârstă împlinită de 18 ani și să aibă un telefon sau o cameră performantă. În plus, candidații trebuie să aibă dreptul de a munci în Finlanda, atât în momentul înscrierii dar și pe durata contractului.