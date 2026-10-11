Mașinile care se defectează extrem de rar și pe care aproape că nu va trebui să le duci la service

Cei care doresc să-și cumpere o mașină vor căuta mereu modele care nu se defectează decât foarte rar. În general, mașinile pe benzină sunt cele mai rezistente, în timp ce autovehiculele diesel înregistrează cele mai multe defecțiuni. Atunci când vine vorba despre modelele electrice, Kia EV3 ar fi o variantă foarte bună.

Aceste mașini sunt recomandate de experți Foto: IStock

Revista britanică What Car? a realizat recent un studiu la care au luat parte nu mai puțin de 29.967 de proprietari de automobile, potrivit Blic. Britanicii au examinat 199 de modele produse de diferiți producători, cu o vechime mai mare de cinci ani, în speranța de a afla care sunt mașinile care au nevoie de cele mai puține reparații.

Iar, la finalul studiului, patru modele au obținut un punctaj maxim de fiabilitate, de 100%. Mai precis, este vorba despre Hyundai i10, Hyundai Santa Fe, Kia EV3 și Toyota GR Yaris. Aceste automobile nu au raportat defecțiuni, așa că proprietarii nu au cheltuit niciun ban pe reparații.

Sunt patru mașini foarte ieftine

Un detaliu pe care experții l-au remarcat a fost faptul că cele patru mașini fac parte din categorii diferite. De exemplu, Hyundai i10 este o mașină mică de oraș, în timp ce Santa Fe este un SUV de mari dimensiuni. Kia EV3 este un model electric mai nou, în timp ce Toyota GR Yaris este o mașină sport de dimensiuni mici.

Mai mult decât atât, Kia EV3 este cea mai bine cotată mașină electrică din studiu și singura care a obținut un punctaj de 100%. Acest lucru a fascinat experții deoarece, în general, mașinile electrice au avut performanțe mai slabe decât cele hibride sau cele pe benzină.

Costurile legate de reparații pot fi aproape zero

După primele patru mașini, care au obținut un punctaj perfect de 100%, se află Toyota Aygo X. Acest autovehicul a reușit să obțină punctajul de 99,7%, iar aproape la fel de eficient este și modelul Opel Grandland, care a avut un scor de 99,6%.

În general, mașinile pe benzină ar fi cele mai rezistente și numai 19% dintre proprietari au raportat vreo problemă în legătură cu acestea. În ce privește producătorii, Honda a obținut un scor de fiabilitate de 96,6%.