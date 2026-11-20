Ceea ce părea o decizie nebunească s-a transformat într-un nou început pentru Pamela Gregan. Femeia a renunțat la viața din Arizona și s-a mutat în Azore, un arhipelag portughez din mijlocul Oceanului Atlantic, deși nu văzuse niciodată locul în realitate. S-a documentat urmărind videoclipuri pe YouTube, iar decizia avea să-i schimbe complet viața.

A plecat din America și s-a mutat pe o insulă din Atlantic, fără să o fi vizitat vreodată Foto: Pexels

La aproape cinci ani de la mutare, americanca, în vârstă de 67 de ani, locuiește pe insula São Miguel, într-o casă cu vedere spre ocean. Între timp, a trecut prin două pierderi dureroase, după ce și-a pierdut soțul și mama la mai puțin de un an distanță. Cu toate acestea, a reușit să-și găsească un nou echilibru și să se bucure de viața pe cont propriu.

„Am ajuns să fiu singură pentru prima dată în viața mea și să-mi placă acest lucru”, a mărturisit Pamela, potrivit CNN.

Planul inițial al femeii era să se stabilească în Italia, unde își dorea să studieze pictura. A petrecut un an documentându-se, învățând limba și pregătindu-se pentru schimbare. Soțul ei nu a fost însă încântat de destinație, iar motivele sale au făcut-o pe Pamela să-și reconsidere planurile.

„Mi-a spus: «Sunt diabetic. Nu pot să mănânc paste și urăsc usturoiul. De ce naiba m-ai duce în Italia?»”, și-a amintit aceasta.

Ulterior, câțiva prieteni care locuiau în Portugalia continentală le-au sugerat să ia în calcul această țară. Ideea mutării a devenit și mai atractivă după ce fiica Pamelei a decis că vrea să plece din Statele Unite, în urma unui incident armat petrecut în apropierea locului său de muncă.

Un videoclip pe YouTube a convins-o să aleagă Azorele

În timp ce căuta o destinație potrivită pentru întreaga familie, Pamela a descoperit întâmplător un videoclip despre Azore. Peisajele arhipelagului portughez au impresionat-o atât de mult, încât a început să ia în calcul mutarea acolo.

Nici ea, nici soțul și nici mama sa nu vizitaseră insulele înainte de a lua decizia. Femeia a început să caute o locuință suficient de încăpătoare pentru toți cei cinci membri ai familiei și a găsit o proprietate tradițională portugheză, numită quinta.

Mutarea a presupus cheltuieli de aproximativ 40.000 de dolari, inclusiv transportul câinelui familiei. În februarie 2022, Pamela a plecat din Tucson, Arizona, împreună cu mama, fiica și nepoata sa. Soțul a ajuns în Portugalia câteva luni mai târziu, în octombrie.

„Am aterizat pe São Miguel, patru generații de femei, cu un scaun cu rotile, un cadru de mers, peste o duzină de bagaje și un violoncel”.

Primii ani în Azore au fost plini de experiențe frumoase. Familia s-a apropiat de comunitatea locală, a participat la evenimente tradiționale și și-a făcut prieteni.

Însă bucuria noului început a fost umbrită de două tragedii. În ianuarie 2024, soțul ei, Bentley, a murit, după ce se confruntase cu insuficiență hepatică. În noiembrie același an, Pamela și-a pierdut și mama, Helen. Femeia a povestit că ultimele clipe petrecute alături de mama sa au rămas profund întipărite în memoria ei.

„Mi-a spus: «Nu, cred că mi-a venit vremea. Nu cred că mă voi mai întoarce acasă. Te iubesc. Este în regulă». Asta era mama mea”, a povestit Pamela.

Fiica ei și-a întemeiat o familie în Portugalia

După aceste pierderi, membrii familiei au decis să-și continue viețile separat. Pamela a rămas pe insula São Miguel, în timp ce fiica sa și-a întemeiat o familie alături de un portughez. Cei doi au devenit părinții unui băiețel și locuiesc în apropierea ei.

În septembrie 2025, Pamela s-a mutat într-o casă nouă, cu vedere spre ocean, unde spune că se simte extrem de bine.

La pensia primită din Statele Unite, femeia adaugă și veniturile obținute din activitățile artistice. Realizează lucrări textile, picturi în acuarelă și obiecte din materiale reciclate, dar predă și cursuri de artă la centrul cultural local.

Nu vrea să se mai întoarcă în America

Deși recunoaște că portugheza îi dă încă bătăi de cap, Pamela nu se gândește să părăsească insula. Nu s-a mai întors în Statele Unite din 2022 și spune că nici nu intenționează să o facă.

Femeia apreciază liniștea, aerul curat, apropierea de ocean și sentimentul de siguranță pe care îl are în noua sa locuință. Mai mult, spune că problemele respiratorii s-au ameliorat considerabil după mutare.

„Nu mi-am dat seama niciodată cât de multă teamă trăiam în Statele Unite”, a mărturisit ea.

Astăzi, la 67 de ani, Pamela spune că nu regretă alegerea făcută. Deși a trecut prin momente extrem de dificile, a reușit să-și construiască o viață nouă într-un loc pe care, înainte de mutare, îl cunoscuse doar prin intermediul internetului.