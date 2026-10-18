 Cum au renunțat doi români la viața de oraș și s-au mutat la țară! Două luni au dormit în mașină
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Cum au renunțat doi români la viața de oraș și s-au mutat la țară! Două luni au dormit în mașină

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Doi vloggeri români, Dani și Daiana, cunoscuți în mediul online ca „Bilet de Vacanță” arată cum au terminat renovările la casa de la țară și s-au mutat din mașină, acolo unde au dormit temporar.

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Foto: captură YouTube

Cuplul a renunțat la viața de oraș în urmă cu doi ani, iar de atunci și-a împărțit viața între călătoriile prin lume și viața de la țară. De asemenea, aceștia s-au apucat de renovat căsuța în urmă cu două luni, luând totul de la zero, și abia acum au putut să doarmă în ea.

Adio nopți dormite în mașină

În ultimele două luni, Dani și Daiana au fost extrem de deschiși cu privire la stilul lor de viață atipic. Pentru a fi aproape de șantier și a supraveghea îndeaproape lucrările, cei doi au ales să doarmă și să trăiască temporar în mașină. Trecerea de la confortul minim oferit de vehicul, la liniștea unei case complet renovate, a fost una emoționantă.

Cei doi vloggeri au luat casa de la zero. De la geamuri, la podele și la pereți. Aceștia au lucrat împreună timp de două luni, iar acum o cameră din trei este gata și pot dormi liniștiți înăuntru.

„Uitasem cam cât de bine se doarme în casă”, a spus Daiana. 

De la fotografie și sport, la călătorit în jurul lumii

Povestea lor este una cel puțin interesantă. Cu puțin timp înainte de pandemie, cei doi au lansat o platformă online dedicată nutriției și sportului. Dani a avut probleme cu obezitatea, însă a reușit în lupta cu kilogramele și a devenit antrenor de fitness. În același timp, făcea și fotografie, însă viața lor s-a schimbat într-o zi.

Cei doi călătoreau cu rulota și ar fi trebuit să plece într-o destinație din Europa, dar s-au urcat în avion și au plecat șase luni în Asia, cu un ghiozdan în spate. În Bali s-au apucat de vlogul de călătorie.

„Experiența în Asia ne-a făcut să înțelegem că se poate și mai minimalist decât în autorulotă, că se poate și cu ghiozdanul în spate și „mai vedem noi ce”, a spus Dani, într-un interviu acordat life.ro.

Ulterior, după ce s-au gândit la o casă în Grecia, și-au cumpărat casă la țară în România și s-au împărțit între călătorii și treburile de acasă.

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