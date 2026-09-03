Cum au reușit doi români să transforme o dubă într-o casă pe roți. „Am făcut toate schimbările astea în mai puțin de o săptămână”

Gabriela Dinu și Ștefan Enache, cunoscuți în mediul online ca „Rătăciți prin lume”, au arătat cu au transformat o dubă într-o căsuță pe roți. Aceștia au cumpărat un Volkswagen T5.1 cu un interior deja adaptat, însă cei doi i-au dat viață. Acum, sunt pregătiți să plece prin țară.

Foto: Instagram

Cei doi vloggeri de călătorie au arătata urmăritorilor săi cum au reușit să reamenajeze autoturismul pe placul lor. De asemenea, au arătat pas cu pas îmbunătățirile făcute, pentru a avea tot confortul în excursiile viitoare.

„Parcă simțeam că-i lipsește ceva ca să fie o autorulotă adevărată”

Gabi și Ștefan s-au pus pe treabă, imediat ce au pus la punct toate detaliile. Volkswagenul T5.1 cumpărat în urmă cu ceva timp era dotat deja cu o mini bucătărie, cu mai multe spații de depozitare și cu o canapea, însă cei doi vloggeri au decis să schimbe puțin peisajul.

Primul lucru pe care l-au făcut a fost să desprindă tavanul, care era negru și puțin instabil. Astfel, au lipit niște panouri de izolație și până s-a uscat siliconul au început să vopsească mobila. Cuplul a optat pentru ceva mai jucăuș. Dintr-o mobilă crem au făcut una de un verde deschis.

Pentru tavan, cei doi au cumpărat panouri acustice, pe care le-au măsurat și le-au tăiat conform dimensiunilor, lăsând loc și pentru spoturi de iluminare. Au făcut o improvizație inteligentă și în spațiul de sub canapea.

Din câteva bucăți de lemn au creat un sertar încăpător, în care urmează să-și depoziteze lucrurile înainte de a pleca la drum. Nu a lipsit nici partea de redecorare. Gabi și Ștefan au adăugat o floare, un tablou, un covoraș și perne asortate cu culoarea mobilei.

Cât timp au durat modificările

Cei doi vloggeri au dezvăluit și timpul în care au reușit să transforme acel loc, pe care îl vor numi casă pentru o perioadă. În nici o săptămână Gabi și Ștefan au reușit să ofere o față nouă a interiorului.

„Am făcut toate schimbările astea în mai puțin de o săptămână și sincer am fost puțin stresați că nu vom termina la timp... Daar acum suntem gata de o vacanță cu autorulota prin Romania, unde vom explora locuri minunate și multe zone de munte în următoarele luni. Incepeeem turul Românieeeei”, au scris aceștia pe pagina lor de Intagram.