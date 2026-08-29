Și-a vândut garsoniera din București și a făcut o alegere radicală. Cum arată casa pe roți în care locuiește acum

Cu doi ani înainte de a împlini 30 de ani, Ionuț a decis să lase în urmă viața pe care o avea în Capitală. A renunțat la jobul din IT, și-a vândut garsoniera și s-a întors în Buzău, orașul în care a crescut. Tânărul și-a dorit să aibă mai mult timp pentru pasiunile sale: natura, alergarea montană și călătoriile. Ideea unei locuințe pe roți a apărut după o experiență care l-a făcut să privească altfel acest stil de viață.

Și-a vândut garsoniera și a transformat o dubă într-o casă pe roți Foto: LoveDeco

În timp ce parcurgea Camino de Santiago pe jos, pe coasta de nord a Spaniei, Ionuț a început să fie atras de ideea de a avea propriul camper.

„Pe lângă toate plajele, golfurile ascunse și parcările cu priveliști spectaculoase, erau nenumărați tineri cu aspectul acela clasic de surfer din reviste, făcându-și tabieturile pe lângă dubițele lor convertite, marea majoritate fiind modele clasice de VW Transporter din anii 2000”, a spus el, potrivit lovedeco.ro.

În 2025, a făcut pasul cel mare și a cumpărat un Fiat Ducato. Găsirea mașinii potrivite nu a fost însă deloc simplă, mai ales pentru că își dorea un vehicul într-o stare bună, cu un istoric clar și potrivit pentru proiectul pe care îl avea în minte.

„Piața de autoutilitare second-hand este una destul de provocatoare, ținând cont ca aceste mașini au rolul de a «munci» mai mult decât o mașina normală, deci nu a fost ușor și a durat destul de mult până am găsit duba potrivită, în starea în care doream, împreună cu toate dovezile că a fost îngrijită și potrivită proiectului meu”, continuă Ionuț.

Nu doar un campervan, ci o casă pe roți

Transformarea dubei într-o locuință a durat aproximativ un an. Ionuț nu și-a impus un termen strict, astfel că a lucrat în ritmul propriu. Au existat perioade în care el și tatăl său au petrecut zile întregi lucrând la proiect, dar și săptămâni în care nu s-au ocupat deloc de amenajare.

Scopul nu a fost să obțină doar un vehicul pentru vacanțe, ci un spațiu în care să poată locui permanent.

Pentru ca locuința să fie funcțională pe termen lung, Ionuț a gândit cu atenție sistemul electric, instalațiile și spațiile de depozitare. A vrut să poată sta în natură fără să depindă de campinguri.

Ionuț și-a amenajat duba ca pe un mic apartament mobil, pe care îl poate folosi permanent. În spate are un pat extensibil și un spațiu mare de depozitare, inclusiv pentru bicicletă.

Bucătăria este dotată cu chiuvetă, frigider, plită cu inducție și air fryer, iar spațiul este optimizat pentru a avea tot ce îi trebuie într-o casă obișnuită.

După această zonă, rămâne accesul pe ușa culisantă, iar pe partea opusă se află baia. E un spațiu complet waterproof, unde poate face duș cu apă caldă datorită boilerului electric, plus o toaletă cu compost, care a fost și cel mai scump obiect.

Cât a costat întreaga transformare

1/5 Cum a transformat Ionuț duba Foto: LoveDeco

Ionuț a urmărit pas cu pas cheltuielile făcute pentru transformarea dubei și a prezentat proiectul și în mediul online. Ionuț a prezentat întregul proces pe pagina sa de Instagram, unde a publicat și o postare dedicată cheltuielilor. A urmărit cu atenție costurile de-a lungul proiectului, iar suma finală a ajuns la aproximativ 31.000 de euro.

Pentru amenajare, Ionuț a petrecut sute de ore documentându-se. A urmărit proiecte pe YouTube și Pinterest, a realizat schițe și randări și a căutat soluții tehnice pentru fiecare etapă.

O parte dintre lucrări au fost realizate cu ajutorul unei companii specializate, Celtic, care s-a ocupat de intervențiile asupra caroseriei și de partea finală a procesului de omologare.

„Ei s-au ocupat de toate modificările care au implicat intervenții asupra caroseriei, precum montarea ferestrelor, a trapelor și a panourilor solare.

În rest, totul a fost realizat de mine și de tatăl meu, sub monitorizarea constantă a celor de la Celtic, care ne-au oferit sfaturile și recomandările necesare ori de câte ori am avut nevoie.

Tot ei s-au ocupat și de etapa finală, reomologarea dubei, astfel încât acum campervan-ul meu este, oficial, încadrat în acte ca autoturism autospecial de tip autorulotă. Este un detaliu care îmi oferă multă liniște atunci când călătoresc în afara țării”, spune Ionuț.

Ionuț spune că este mândru că fiecare detaliu al proiectului a trecut prin mâinile sale și ale tatălui său. Una dintre cele mai dificile părți a fost adaptarea mobilierului la forma neregulată a caroseriei.

A fost nevoie de multă răbdare pentru realizarea structurilor, pereților și dulapurilor. Pentru a obține formele potrivite, au fost folosite inclusiv șabloane din carton. În plus, toate elementele au trebuit construite astfel încât să reziste vibrațiilor și șocurilor produse în timpul deplasărilor.

Camperul este conceput pentru „stealth camping”

Un alt obiectiv al lui Ionuț a fost ca duba să nu atragă atenția atunci când este parcată. Astfel, a încercat să păstreze aspectul cât mai apropiat de cel al unei autoutilitare obișnuite.

„În lumea vanlife, acest concept se numește «stealth camping», adică posibilitatea de a parca și dormi aproape oriunde fără a da de bănuit că este cineva înăuntru. Astfel, am montat panouri cu perdele etanșate complet, iar chiar și noaptea, cu toate luminile aprinse în interiorul camperului, din exterior nu se vede absolut nimic”, zice el.

Chiar dacă este mulțumit de rezultat, Ionuț recunoaște că există și câteva lucruri pe care le-ar modifica. Ușa culisantă îi dă cele mai mari bătăi de cap, deoarece este dificil de protejat complet împotriva insectelor și a ploii.

În interior, spațiul este bine organizat, însă dimensiunile reduse vin inevitabil cu anumite compromisuri. Patul, de exemplu, este confortabil, dar mobilierul amplasat deasupra limitează libertatea de mișcare.

„Dar, după câteva cucuie, cred că m-am obișnuit și mi-au intrat în reflex mișcările necesare”.

A dormit deja aproximativ 50 de nopți în camper

Până acum, Ionuț a făcut două călătorii mai lungi cu locuința sa mobilă. Prima a fost în România, unde a parcurs aproximativ 1.000 de kilometri până la Cluj, apoi a continuat spre Maramureș și Bucovina.

Ulterior, a plecat în Italia, unde a stat aproximativ trei săptămâni în Dolomiți. A profitat de călătorie și pentru a participa la Lavaredo Ultra Trail, una dintre competițiile cunoscute de alergare montană din Europa.

În total, a ajuns să doarmă aproximativ 50 de nopți în casa pe roți și a apelat o singură dată la un camping amenajat.

„Profit de ocazie să îl recomand: dacă treceți prin Breb, în Maramureș, merită să campați la Babou”.

Pentru cei care se gândesc să investească într-un campervan, Ionuț spune că primul lucru pe care ar trebui să îl stabilească este motivul pentru care își doresc un astfel de vehicul.

„Dacă răspunsul este doar pentru că arată bine pe internet, probabil că nu merită investiția. Dacă, în schimb, există un stil de viață pe care vor să îl trăiască, atunci camper-ul poate deveni un instrument extraordinar pentru a călători și descoperi lumea, sau chiar a locui full-time”.