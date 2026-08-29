 Și-a vândut garsoniera din București și a făcut o alegere radicală. Cum arată casa pe roți în care locuiește acum
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Și-a vândut garsoniera din București și a făcut o alegere radicală. Cum arată casa pe roți în care locuiește acum

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cu doi ani înainte de a împlini 30 de ani, Ionuț a decis să lase în urmă viața pe care o avea în Capitală. A renunțat la jobul din IT, și-a vândut garsoniera și s-a întors în Buzău, orașul în care a crescut. Tânărul și-a dorit să aibă mai mult timp pentru pasiunile sale: natura, alergarea montană și călătoriile. Ideea unei locuințe pe roți a apărut după o experiență care l-a făcut să privească altfel acest stil de viață.

Și-a vândut garsoniera și a transformat o dubă într-o casă pe roți
Și-a vândut garsoniera și a transformat o dubă într-o casă pe roți Foto: LoveDeco

În timp ce parcurgea Camino de Santiago pe jos, pe coasta de nord a Spaniei, Ionuț a început să fie atras de ideea de a avea propriul camper.

„Pe lângă toate plajele, golfurile ascunse și parcările cu priveliști spectaculoase, erau nenumărați tineri cu aspectul acela clasic de surfer din reviste, făcându-și tabieturile pe lângă dubițele lor convertite, marea majoritate fiind modele clasice de VW Transporter din anii 2000”, a spus el, potrivit lovedeco.ro.

În 2025, a făcut pasul cel mare și a cumpărat un Fiat Ducato. Găsirea mașinii potrivite nu a fost însă deloc simplă, mai ales pentru că își dorea un vehicul într-o stare bună, cu un istoric clar și potrivit pentru proiectul pe care îl avea în minte.

„Piața de autoutilitare second-hand este una destul de provocatoare, ținând cont ca aceste mașini au rolul de a «munci» mai mult decât o mașina normală, deci nu a fost ușor și a durat destul de mult până am găsit duba potrivită, în starea în care doream, împreună cu toate dovezile că a fost îngrijită și potrivită proiectului meu”, continuă Ionuț.

Nu doar un campervan, ci o casă pe roți

Transformarea dubei într-o locuință a durat aproximativ un an. Ionuț nu și-a impus un termen strict, astfel că a lucrat în ritmul propriu. Au existat perioade în care el și tatăl său au petrecut zile întregi lucrând la proiect, dar și săptămâni în care nu s-au ocupat deloc de amenajare.

Scopul nu a fost să obțină doar un vehicul pentru vacanțe, ci un spațiu în care să poată locui permanent.

Pentru ca locuința să fie funcțională pe termen lung, Ionuț a gândit cu atenție sistemul electric, instalațiile și spațiile de depozitare. A vrut să poată sta în natură fără să depindă de campinguri.

Ionuț și-a amenajat duba ca pe un mic apartament mobil, pe care îl poate folosi permanent. În spate are un pat extensibil și un spațiu mare de depozitare, inclusiv pentru bicicletă.

Bucătăria este dotată cu chiuvetă, frigider, plită cu inducție și air fryer, iar spațiul este optimizat pentru a avea tot ce îi trebuie într-o casă obișnuită.

După această zonă, rămâne accesul pe ușa culisantă, iar pe partea opusă se află baia. E un spațiu complet waterproof, unde poate face duș cu apă caldă datorită boilerului electric, plus o toaletă cu compost, care a fost și cel mai scump obiect.

Cât a costat întreaga transformare

Cum a transformat Ionuț duba
1/5
Cum a transformat Ionuț duba Foto: LoveDeco

Ionuț a urmărit pas cu pas cheltuielile făcute pentru transformarea dubei și a prezentat proiectul și în mediul online. Ionuț a prezentat întregul proces pe pagina sa de Instagram, unde a publicat și o postare dedicată cheltuielilor. A urmărit cu atenție costurile de-a lungul proiectului, iar suma finală a ajuns la aproximativ 31.000 de euro.

Pentru amenajare, Ionuț a petrecut sute de ore documentându-se. A urmărit proiecte pe YouTube și Pinterest, a realizat schițe și randări și a căutat soluții tehnice pentru fiecare etapă.

O parte dintre lucrări au fost realizate cu ajutorul unei companii specializate, Celtic, care s-a ocupat de intervențiile asupra caroseriei și de partea finală a procesului de omologare.

„Ei s-au ocupat de toate modificările care au implicat intervenții asupra caroseriei, precum montarea ferestrelor, a trapelor și a panourilor solare.

În rest, totul a fost realizat de mine și de tatăl meu, sub monitorizarea constantă a celor de la Celtic, care ne-au oferit sfaturile și recomandările necesare ori de câte ori am avut nevoie.

Tot ei s-au ocupat și de etapa finală, reomologarea dubei, astfel încât acum campervan-ul meu este, oficial, încadrat în acte ca autoturism autospecial de tip autorulotă. Este un detaliu care îmi oferă multă liniște atunci când călătoresc în afara țării”, spune Ionuț.

Ionuț spune că este mândru că fiecare detaliu al proiectului a trecut prin mâinile sale și ale tatălui său. Una dintre cele mai dificile părți a fost adaptarea mobilierului la forma neregulată a caroseriei.

A fost nevoie de multă răbdare pentru realizarea structurilor, pereților și dulapurilor. Pentru a obține formele potrivite, au fost folosite inclusiv șabloane din carton. În plus, toate elementele au trebuit construite astfel încât să reziste vibrațiilor și șocurilor produse în timpul deplasărilor.

Camperul este conceput pentru „stealth camping”

Un alt obiectiv al lui Ionuț a fost ca duba să nu atragă atenția atunci când este parcată. Astfel, a încercat să păstreze aspectul cât mai apropiat de cel al unei autoutilitare obișnuite.

„În lumea vanlife, acest concept se numește «stealth camping», adică posibilitatea de a parca și dormi aproape oriunde fără a da de bănuit că este cineva înăuntru. Astfel, am montat panouri cu perdele etanșate complet, iar chiar și noaptea, cu toate luminile aprinse în interiorul camperului, din exterior nu se vede absolut nimic”, zice el.

Chiar dacă este mulțumit de rezultat, Ionuț recunoaște că există și câteva lucruri pe care le-ar modifica. Ușa culisantă îi dă cele mai mari bătăi de cap, deoarece este dificil de protejat complet împotriva insectelor și a ploii.

În interior, spațiul este bine organizat, însă dimensiunile reduse vin inevitabil cu anumite compromisuri. Patul, de exemplu, este confortabil, dar mobilierul amplasat deasupra limitează libertatea de mișcare.

„Dar, după câteva cucuie, cred că m-am obișnuit și mi-au intrat în reflex mișcările necesare”.

A dormit deja aproximativ 50 de nopți în camper

Până acum, Ionuț a făcut două călătorii mai lungi cu locuința sa mobilă. Prima a fost în România, unde a parcurs aproximativ 1.000 de kilometri până la Cluj, apoi a continuat spre Maramureș și Bucovina.

Ulterior, a plecat în Italia, unde a stat aproximativ trei săptămâni în Dolomiți. A profitat de călătorie și pentru a participa la Lavaredo Ultra Trail, una dintre competițiile cunoscute de alergare montană din Europa.

În total, a ajuns să doarmă aproximativ 50 de nopți în casa pe roți și a apelat o singură dată la un camping amenajat.

„Profit de ocazie să îl recomand: dacă treceți prin Breb, în Maramureș, merită să campați la Babou”.

Pentru cei care se gândesc să investească într-un campervan, Ionuț spune că primul lucru pe care ar trebui să îl stabilească este motivul pentru care își doresc un astfel de vehicul.

„Dacă răspunsul este doar pentru că arată bine pe internet, probabil că nu merită investiția. Dacă, în schimb, există un stil de viață pe care vor să îl trăiască, atunci camper-ul poate deveni un instrument extraordinar pentru a călători și descoperi lumea, sau chiar a locui full-time”.

Ghid de cumpărături

saveta bogdan ileana sararoiu jpg
Dezvăluiri cutremurătoare despre moartea Ilenei Sărăroiu! Saveta Bogdan spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu marea artistă PrimeTime
banner mitica popescu png
#Exclusiv Click!
FotoMitică Popescu a adorat-o pe Leopoldina Bălănuță: „Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi.” Ce scrie pe mormântul lor Vedete românești
image
„Am plătit pentru o mașină care nu mai exista”. Coșmarul unui român după ce autoturismul hibrid i-a luat foc în mers adevarul.ro
image
Rețetele inventate în comunism, când din lipsuri s-a născut „bucătăria de supraviețuire” adevarul.ro

Parteneri

image
Plecări masive de la Farul: „Cheltuie 600.000 de euro cu jucători de care nu mai are nevoie” www.fanatik.ro
image
Noua "mină de aur" pentru fermieri. Planta care poate aduce până la 60.000 de euro pe hectar observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare” www.gandul.ro
image
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…” www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Satul ras de pe harta României unde s-a născut Gigi Becali. Drama puțin știută a patronului FCSB: „M-a născut mama pe câmp” as.ro
image
La ce temperatură trebuie setat frigiderul la sfârșitul verii. Treapta care poate crește inutil consumul playtech.ro
image
Marius Mitran dezvăluie marea nedreptate care i s-a făcut regretatului Nae Ungureanu: „Cel mai bun fundaș stânga român pe care l-am văzut vreodată” www.fanatik.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Revoluția din 1989
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Între otomani și Habsburgi: Destrămarea Ungariei după Bătălia de la Mohacs historia.ro
pepeni png
Motivul pentru care fermierii au ajuns să abandoneze câmpuri întregi pline cu legume și fructe. Situația dramatică din Oltenia Național
toti png
Ce face în fiecare zi femeia care va împlini 101 ani. Spune că acesta este secretul longevității Fapt divers
restaurant pixabay jpg
Bucătarii nu ar mânca într-un restaurant în care văd aceste lucruri. 5 semnale de alarmă Fapt divers
capre popauti (2) png
Noua rasă de capre din România ar putea revoluționa piața lactatelor: „Va fi un lapte mult mai de calitate” Național
babe lumanari jpg
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții pe care mulți români le respectă și de ce nu este bine să mănânci alimente roșii Fapt divers
mutare istock jpg
Serviciul la care apelează tot mai mulți români atunci când se mută. Afacerea care capătă tot mai mult teren: «Aveam nevoie de ajutor!»” Național
cute asian little girl playing with coins making stacks money kid saving money into piggy bank into glass jar child counting his saved coins children learning about future concept jpg
#Exclusiv Click!
Copilul folosește imediat toți banii pe care îi primește? Cum învață să economisească: „Îi dau 100 de lei și îi cheltuie imediat” Actualitate
boy hugging girls near school jpg
#Exclusiv Click!
Uniforma școlară, motiv de ceartă între părinți. Cât costă și ce spun psihologii Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net