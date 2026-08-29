Deea și Constantin Cataramă și-au schimbat locuința. Cum arată casa de vis în care s-au mutat

La aproape trei luni de când au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă, Deea și Constantin Cataramă au făcut o schimbare importantă. Cei doi s-au mutat în casa pe care și-o doreau de ceva timp și au început deja pregătirile pentru amenajarea noului cămin.

Cum arată noua casă în care s-au mutat Deea și Constantin Cataramă Foto: Arhiva Click!

Cei doi s-au căsătorit civil în primăvara acestui an, într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Împreună formează o familie numeroasă. Deea îi are pe Andreas și Maysa din căsnicia cu Dinu Maxer, în timp ce Constantin Cataramă are două fetițe dintr-o relație anterioară.

Pentru că cei șase petrec mult timp împreună, apartamentul în care locuiau a devenit neîncăpător. Astfel, Deea și Constantin au decis să facă pasul către o casă mai spațioasă.

Deea Cataramă a arătat pe rețelele de socializare primele imagini din noua locuință într-un videoclip. Casa este momentan goală, iar cei doi au în plan mai multe lucrări, atât în interior, cât și în exterior. Și grădina urmează să fie transformată, astfel încât să devină un spațiu potrivit pentru întreaga familie.

Artista nu și-a ascuns bucuria pentru această schimbare și a mărturisit că momentul mutării a fost unul pe care l-a așteptat de mult.

„În sfârșit putem spune… Ne mutăm! Am visat la momentul acesta, l-am planificat și acum a devenit realitate. Casa nu este încă gata. E goală, nu are mobilier deloc. Urmează mici renovări, transformarea grădinii, decizii, mobilarea, mici provocări și, sperăm noi, multe momente frumoase”, a scris Deea Cataramă pe rețelele de socializare.

De ce au renunțat la apartament

Ideea mutării nu este una recentă. Deea povestea, în urmă cu ceva timp, că ea și Constantin își doreau de mai multă vreme o locuință mai mare. Programul încărcat și afacerea imobiliară pe care o administrează împreună i-au făcut însă să amâne decizia. În cele din urmă, confortul celor patru copii a devenit prioritar.

„Ne dorim să ne mutăm, suntem o familie de șase: eu și Constantin, doi copii ai mei și doi ai lui Constantin, iar când ne adunăm cu toții în casă, apartamentul a devenit neîncăpător. Ne-a rămas apartamentul mic.

E o decizie luată demult, doar că nu făcusem pasul, pentru că, fiind plecați mai tot timpul, noi lucrăm în imobiliare și avem agenția împreună, ne-am ocupat de muncă și nu de prioritățile noastre personale, dar am zis că acum e momentul să punem apartamentul la vânzare și să facem o schimbare. Practic, acum și noi suntem clienți. A venit căldura, lumea e în căutare de case. E apartamentul în care am locuit în ultimii ani împreună cu copiii”, declara Deea.

Mutarea marchează începutul unei noi perioade pentru Deea și Constantin Cataramă. Casa este departe de a fi finalizată, însă cei doi urmează să se ocupe de mobilare, renovări și amenajarea grădinii.

Planul lor este ca noua locuință să devină un spațiu suficient de încăpător pentru toți cei șase membri ai familiei și locul în care să adune cât mai multe amintiri împreună.