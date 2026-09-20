Mănânci semințe de dovleac? Ce beneficii au pentru organism și de ce trebuie consumate cu moderație

Semințele de dovleac sunt o gustare populară în țara noastră, dar numai puțini oameni se gândesc și la beneficiile pentru sănătate pe care aceste semințe le pot avea. Potrivit medicilor nutriționiști, aceste semințe sunt foarte bogate în proteine, magneziu și în alți nutrienți importanți.

Semințele de dovleac sunt o gustare populară Foto: Shutterstock

Mulți oameni savurează ocazional semințe de dovleac, mai ales pe măsură ce vom înainta tot mai mult în toamnă. Însă, deși este o gustare atât de populară, avantajele pe care aceste semințe le pot avea pentru organism nu sunt cunoscute de foarte mulți oameni. Potrivit informațiilor de la Real Simple, în aceste semințe se găsesc proteine, magneziu, grăsimi nesaturate și, atunci când sunt consumate zilnic, pot fi mult mai sănătoase decât am crede.

„Doar 28 de grame de semințe conțin aproximativ 9 grame de proteine vegetale, ceea ce înseamnă, de fapt, mai multe proteine decât ați obține dintr-un ou mare. De asemenea, sunt o sursă excelentă de magneziu, oferind aproximativ 35–40% din necesarul zilnic într-o singură porție”, spune nutriționista Kylie King.

Semințele de dovleac sunt foarte sănătoase

Mai mult decât atât, nutriționiștii spun că, atunci când sunt consumate în mod regulat, semințele de dovleac pot reduce nivelul colesterolului „rău”, LDL, din organism. Într-o porție de aproximativ 30 de grame de semințe vom găsi și undeva în jur de 1,5 grame de fibre, 150 mg de magneziu și 208 mg de potasiu.

În funcție de cantitate, aceste semințe pot avea un anumit impact asupra organismului, dacă sunt consumate zilnic.

Ce spun nutrițoniștii despre semințele de dovleac

„Combinația de proteine și grăsimi face ca semințele de dovleac să fie mult mai sățioase decât majoritatea gustărilor crocante, ceea ce poate însemna că veți simți mai puțin nevoia să ronțăiți între mese mai târziu în timpul zilei”, mai spune King. Însă, este important ca semințele să fie servite cu moderație.

„Semințele de dovleac sunt bogate în calorii, iar consumul unei cantități mari dintr-o dată îi poate face pe unii oameni să se simtă prea sătui sau poate provoca disconfort digestiv”, explică King.