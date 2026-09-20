 Mănânci semințe de dovleac? Ce beneficii au pentru organism și de ce trebuie consumate cu moderație
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Mănânci semințe de dovleac? Ce beneficii au pentru organism și de ce trebuie consumate cu moderație

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Semințele de dovleac sunt o gustare populară în țara noastră, dar numai puțini oameni se gândesc și la beneficiile pentru sănătate pe care aceste semințe le pot avea. Potrivit medicilor nutriționiști, aceste semințe sunt foarte bogate în proteine, magneziu și în alți nutrienți importanți.

Semințele de dovleac sunt o gustare populară
Semințele de dovleac sunt o gustare populară Foto: Shutterstock

Mulți oameni savurează ocazional semințe de dovleac, mai ales pe măsură ce vom înainta tot mai mult în toamnă. Însă, deși este o gustare atât de populară, avantajele pe care aceste semințe le pot avea pentru organism nu sunt cunoscute de foarte mulți oameni. Potrivit informațiilor de la Real Simple, în aceste semințe se găsesc proteine, magneziu, grăsimi nesaturate și, atunci când sunt consumate zilnic, pot fi mult mai sănătoase decât am crede.

„Doar 28 de grame de semințe conțin aproximativ 9 grame de proteine vegetale, ceea ce înseamnă, de fapt, mai multe proteine decât ați obține dintr-un ou mare. De asemenea, sunt o sursă excelentă de magneziu, oferind aproximativ 35–40% din necesarul zilnic într-o singură porție”, spune nutriționista Kylie King.

Semințele de dovleac sunt foarte sănătoase

Mai mult decât atât, nutriționiștii spun că, atunci când sunt consumate în mod regulat, semințele de dovleac pot reduce nivelul colesterolului „rău”, LDL, din organism. Într-o porție de aproximativ 30 de grame de semințe vom găsi și undeva în jur de 1,5 grame de fibre, 150 mg de magneziu și 208 mg de potasiu.

În funcție de cantitate, aceste semințe pot avea un anumit impact asupra organismului, dacă sunt consumate zilnic.

Ce spun nutrițoniștii despre semințele de dovleac

„Combinația de proteine și grăsimi face ca semințele de dovleac să fie mult mai sățioase decât majoritatea gustărilor crocante, ceea ce poate însemna că veți simți mai puțin nevoia să ronțăiți între mese mai târziu în timpul zilei”, mai spune King. Însă, este important ca semințele să fie servite cu moderație.

„Semințele de dovleac sunt bogate în calorii, iar consumul unei cantități mari dintr-o dată îi poate face pe unii oameni să se simtă prea sătui sau poate provoca disconfort digestiv”, explică King.

Ghid de cumpărături

banner corina chiriac angela similea jpg
#Exclusiv Click!
Mari rivale în „Epoca de Aur”! Ce au făcut Angela Similea și Corina Chiriac cu rochiile sexy de scenă: „N-am luat niciun leu!” Vedete românești
romina gingasu jpg
Romina Gingașu și-a golit contul de Instagram. Pozele cu Piero Ferrari, șterse. Ce a mai rămas pe profil: „Scriu povestea vieții mele” Vedete românești
image
De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat adevarul.ro
image
Nicușor Dan, surprins când își aranjează șosetele, la Summitul din Ucraina. Reacția lui Zelenski a devenit virală adevarul.ro

Parteneri

image
Bogdan Mara, datorii neplătite de CFR Cluj: avocata sa încearcă să recupereze sumele restante www.fanatik.ro
image
"Ai făcut o facultate să te faci frizer?”. Răspunsul care i-a schimbat viața observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Laurenţiu Reghecampf, urare neaşteptată în ziua în care a împlinit 51 de ani as.ro
image
Orașul din România în care o stradă te poate duce într-o altă țară. Cum funcționează trecerea frontierei pentru localnici playtech.ro
image
Craiova a făcut o seară de vis: 28.000 de suporteri, 5-0 cu FCSB și un profit uriaș din bilete și bere www.fanatik.ro
image
Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
Lovitură pentru Dacia chiar acasă. România nu mai este în Top 5, iar o altă țară îi ia fața playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Patrimoniu
„Vasul fierbinte”: Istoria artefactului de milioane de dolari care a scos la lumină traficul de antichități historia.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
microunde istock jpg
5 alimente care nu trebuie niciodată încălzite la microunde. Își pierd complet gustul Fapt divers
1 echinoctiul de toamna jpg jpeg
Echinocțiul de toamnă 2026. Ce se întâmplă la ora 03:05 pe 23 septembrie Fapt divers
ce ajută calitatea somnului jpg
Cât de important este magneziul pentru un somn bun. Ce spun medicii Fapt divers
calendar jpg
Câte zile libere plătite ai pentru deces în familie, potrivit legii. Condițiile pentru a beneficia de ele Actualitate
imunitate1 jpeg
Sezonul răcelilor se apropie. Cei doi nutrienți pe care nutriționiștii îi recomandă pentru imunitate Fapt divers
ceai fierbinte Istock jpg
Ceaiul care poate fi benefic pentru rinichi. Experții recomandă să-l bei seara, după cină Fapt divers
sufragerie istock jpg
Unde trebuie pusă masa din sufragerie pentru a atrage prosperitatea și norocul în casă, conform Feng Shui Fapt divers
pod brazilia1 jpeg
Podul gigant care a fost abandonat înainte de a fi terminat. Turiștii vin aici pentru priveliște și adrenalină Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net