Doi frați au construit un sat grecesc în propria grădină! Cât a costat proiectul

Au adus Grecia la ei acasă! Michael Scherrer (48 de ani) și fratele său, Samuel (46 de ani), au transformat grădina familiei din cantonul elvețian Thurgau, în apropierea lacului Constance, într-un adevărat parc tematic în miniatură.

Proiectul a pornit din pasiunea celor doi pentru grădinărit și construcții, iar în cei patru ani de muncă au reușit să creeze mai multe zone inspirate din diferite colțuri ale lumii.

Atracția principală este un sat grecesc în miniatură, cu case albe, obloane albastre, străduțe pavate și o mică tavernă.

Zona are aproximativ 225 de metri pătrați, însă aspectul este atât de realist încât prietenii familiei au reușit să-și păcălească apropiații cu fotografii făcute acolo, lăsând impresia că se află în vacanță în Grecia. Chiar și sora lui Michael și-a păcălit colegii de serviciu în acest fel, mulți crezând-o când le-a spus că și-a petrecut weekendul în străinătate.

„Când intru acolo vara, simt că sunt transportat în alt loc”, a povestit Michael, potrivit LADbible. El a explicat că a construit zona astfel încât oamenii să se simtă complet înconjurați de decorul unui sat grecesc.

Ar putea deveni un spațiu de cazare

Frații au investit până acum 27.000 de dolari în transformarea grădinii, conform Profimedia. Lucrările au fost îngreunate de iernile aspre din Elveția și de autorizațiile necesare pentru construcții. Satul grecesc nu este singura zonă tematică. În grădină se află un mic bar irlandez, alei inspirate din basme, spații decorate pentru Halloween și o grădină japoneză cu pietre și arțari.

Samuel a contribuit la construcție și a filmat o parte dintre lucrări pentru rețelele sociale. Proiectul rămâne, deocamdată, un hobby al familiei, însă Michael are deja planuri pentru noi construcții.

Mai are aproximativ 900 de metri pătrați disponibili și vrea să amenajeze un sat pescăresc, o cameră pentru oaspeți și chiar o corabie de pirați.

Satul grecesc ar putea fi transformat într-un spațiu de cazare. „Cred că voi pune un pat într-una dintre căsuțe și o voi transforma într-un fel de cameră pentru oaspeți, unde vizitatorii vor putea sta”, a mai spus Michael. Printre ideile sale se numără chiar și construirea unei replici a apartamentului din serialul „Friends”.