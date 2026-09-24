 De ce este mâncarea atât de scumpă la restaurant. Chef Adi Hădean explică costurile ascunse: „Trebuie să întelegi calculele”
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De ce este mâncarea atât de scumpă la restaurant. Chef Adi Hădean explică costurile ascunse: „Trebuie să întelegi calculele”

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Chef Adi Hădean a explicat de ce prețurile din meniurile restaurantelor par adesea uriașe pentru clienți. Arătând cât costă carnea crudă pentru o singură porție, bucătarul a detaliat cheltuielile invizibile dintr-un local, de la salarii, chirii și taxe până la utilități și curățenie.

Costurile ascunse din meniu
Costurile ascunse din meniu Foto: instagram

Nemulțumirea clienților legată de nota de plată tot mai piperată din localuri a devenit o temă recurentă de discuție în spațiul public. În replică la acuzațiile tot mai dese că restaurantele practică adaosuri abuzive și își „jupoaie” clienții, Chef Adi Hădean a intervenit cu o explicație tehnică și transparentă despre economia reală din spatele unei farfurii de mâncare. 

Chef Adi Hădean, exemplul practic: două bucăți de carne de 10 euro devin o singură porție

Adi Hădean a oferit un exemplu direct pentru a ilustra iluzia cantității și a costului de achiziție. Cumpărând din magazin două bucăți de carne crudă pe care a plătit 10 euro, bucătarul a explicat că, în urma procesului termic de gătire, greutatea scade semnificativ, astfel încât cele două bucăți devin în tigaie o singură porție servită clientului:

„Mi s-a întâmplat să mănânc în restaurant sau la birt sau la covrigărie și să simt că am plătit cât nu face. Sunt convins că voi simți asta din nou, mai des decât invers, dar am judecat mereu raportul calitate/preț, nu prețul în sine, că n-am de unde să știu tot ce intră în el, deși, lucrând de atâta vreme în domeniu, am o idee destul de apropiată de realitate (realitatea diferă ușor de la caz la caz). Nu ești jegmănit când mergi la restaurant”.

Cheltuielile invizibile: chirii, salarii, utilități și igienă

Dincolo de materia primă, prețul trecut pe nota de plată susține o întreagă mașinărie administrativă și logistică pe care consumatorul nu o observă în mod direct. Hădean a enumerat taxele salariale, salariile bucătarilor și ospătarilor, contractele de chirie pentru spațiul comercial, facturile uriașe la energie și gaz, detergenții profesionali, autorizațiile și serviciile zilnice de curățenie:

„Eu nu spun că este puțin, ba din contră, este foarte mult, dar înainte de a-i acuza că sunt hoți și îți vând mâncare spumă, trebuie să înțelegi un pic mai bine calculele din spatele unei farfurii”.

În viziunea chefului, înțelegerea acestui lanț de costuri fixe ajută la o judecată corectă a raportului calitate-preț, chiar și într-o perioadă în care ieșitul în oraș a devenit o cheltuială apăsătoare pentru bugetul oricărei familii.

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