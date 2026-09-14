Cât plătesc părinții pentru apartamentele de lângă școlile bune: „Traficul e horror dimineața”

Părinții sunt dispuși să scoată bani din buzunare pentru copii, mai ales când vine vorba de educație. Specialiștii în imobiliare susțin că prețurile apartamentelor cresc pe măsură ce sunt tot mai aproape de școli.

Apartamentele de lângă școli, mai scumpe. Foto: World Vision Romania

Este cunoscut deja faptul că în perioada cursurilor părinții pierd extrem de mult timp în trafic, în drumul spre școală. Astfel, dintre a pierde ore întregi în mașină și a plăti mai mult pentru o locuință în apropierea unităților, românii văd a doua variantă ca fiind una mai convenabilă.

Părinții preferă locuințele apropiate de școală

Este exemplul unei școli din Brașov, unde părinții vor cu orice preț să se mute cât mai aproape de instituție pentru a evita traficul infernal de dimineață. Aceștia preferă să plătească mai mult pentru locul în care stau, fiind dispuși inclusiv să dea bani pentru viza de flotant pentru a-i putea înscrie pe aceștia la școala dorită.

„Suntem a cincea școală gimnazială ca și rezultate. Au apărut chiar și anunțuri pe la blocuri, ne trimit părinții, că plătesc pentru viză de flotant ca să își poată înscrie copiii la Școala 25”, a declarat directorul Școlii Gimnaziale Nr.25 din Brașov, potrivit stirileprotv.ro.

Astfel, experții în imobiliare confirmă faptul că locuințele apropiate de instituțiile de învățământ sunt mai scumpe. Cererea în zonele respective este mai mare, astfel că proprietarii profită de acest aspect.

„O școală bună atrage în zona respectivă o cerere, implicit, mai mare. O cerere mai mare duce în timp la creșterea prețurilor. Școala este unul dintre acele elemente care dau prestigiu unei zone”, a declarat Daniel Crainic, directorul de marketing al unui portal de imobiliare, conform sursei menționate.

Cât plătesc oamenii în plus pentru a locui lângă școli

Nu numai în România, ci și în alte colțuri ale lumii oamenii preferă să scoată sume mai mari de bani din buzunare pentru a locui lângă o școală. Cercetările efectuate în mai multe țări arată că familiile preferă să ajungă mai repede la instituții, decât să piardă timp în trafic.

Astfel, în Londra, familiile cu copii plătesc cu 7% mai mult pentru a fi cât mai aproape de o unitate de învățământ. În Shanghai procentul se ridică până la 15%, iar în Canberra, capitala Australiei, creșterea cu 5% a notelor obținute de elevii unei școli este asociată cu o majorare de 3,5% a prețurilor locuințelor din proximitate, se mai arată în sursa citată.

Cât plătesc părinții pentru trafic

În același timp, părinții recunosc faptul că sunt îngroziți de traficul infernal din timpul dimineții, atunci când pleacă să-i ducă pe cei mici la școală. O româncă afirmă că scoate din buzunare undeva la aproximativ 300-400 de lei pe lună pe transport.

„Traficul e horror dimineața. Poate nu știu un 3, 4 sute de lei pe lună trebuie să iei în calcul dacă stai la ieșire din Brașov”, a declarat aceasta.

La un simplu calcul se arată că, în nouă ani de școală, aceasta va plăti circa 6.000 de euro pentru transport, pentru un drum de 45 de minute dus și 45 de minute întors. Banii nu ar fi singura problemă, ci și timpul. Asta ar însemna mai bine de 100 de zile din viață petrecute în mașină, mai scrie publicația citată.