Un român de 24 de ani și-a cumpărat un apartament cu credit și l-a renovat singur de la zero: „De şapte luni lucrez la casa mea”

La 24 de ani, majoritatea tinerilor doar trăiesc clipa! Puţini aleg să îşi cumpere cu credit un apartament şi apoi să îl refacă de la 0. Printre aceştia se numără şi ploieşteanul Ciprian Iorga, care ştie exact ce vrea de la viaţă şi a cucerit internetul cu filmuleţele în care explică pas cu pas cum îşi construieşte locuinţa mult visată.

Foto: Ciprian îşi face singur instalaţiile electrice şi sanitare, pune gresie, faianţă

A muncit de când se ştie, iar în liceu, când alţii transformau zilele libere în distracţie nonstop, el trudea în construcţii şi învăţa mecanică auto.

Cum și-a renovat Ciprian apartamentul

Acum, are o meserie bună, este însoţitor de zbor şi a ştiut că primul pas pentru o viaţă pe picioarele tale este să ai casa ta.

Foto: A cumpărat un apartament vechi pe credit

A avut întotdeauna asta în cap şi pentru acest lucru a muncit ca furnica din poveste de mic, pentru că niciodată nu a primit nimic de-a gata de la nimeni. A strâns bani în şcoală, a strâns bani în liceu, a muncit la rude, la prieteni şi la vecini, a muncit pe şantiere şi a reparat maşini.

A scos tot: mobilă, gresie, faianţă, parchet Foto: arhivă personală

„Din banii mei, când am terminat liceul mi-am cumpărat o maşină de 2.000 de euro”, ne spune Ciprian cât este de descurcăreţ. S-a încumetat şi a luat un credit prin care, în luna ianuarie a acestui an, şi-a achiziţionat un apartament de două camere în Bucureşti, la etajul 10 al unui bloc de pe Bulevardul Libertăţii.

A vrut să îl transforme în casa visurilor sale şi s-a apucat singur de asta. Capitalul? 15.000 de euro din care până acum a cheltuit 6.000 de euro. Vreo 500 de euro s-au dus pe unelte.

A scos tot: mobilă, gresie, faianţă, parchet Foto: arhivă personală

De trei ori pe săptămână, în zilele libere, de dimineaţă până seara se apucă şi meştereşte, dărâmă, tecuieşte şi zideşte, modifică şi transformă. La început unii au râs, mulţi au încercat să îl şi descurajeze.

Acum, când aproape a terminat de modificat apartamentul, nimeni nu mai cârteşte, cei care ştiu cum arăta apartamentul înainte se uită, se închină, se miră şi nu cred că Ciprian a făcut singur tot. La 24 de ani! Toată experienţa lui a postat-o pe internet, lumea se uită şi ia aminte.

Baia este acum cu totul alta Foto: Arhivă personal[ă

„De şapte luni lucrez la casa mea. Am schimbat tot, am demolat şi modificat, de la pereţi la instalaţia electrică şi calorifere, au rămas doar zidurile de beton. Apoi pas cu pas, singur am înlocuit instalaţia electrică şi sanitară, am refăcut canalizarea, am turnat o nouă şapă de beton, pentru ca parchetul pe care îl pun să stea cât mai bine”, ne povesteşte pătimaş Ciprian.

Mai este de pus parchet în sufragerie Foto: arhiva personala

A scos mozaicul din bucătărie, baie şi de pe holul de la intrare, a înlocuit toaleta cu una încastrată în perete, a scos cada şi a pus o cabină de duş, înlocuieşte toate uşile, le-a pus deocamdată doar pe cele de la intrare şi de la balcon.

Unde nu a putut să îngroape conductele vechi le-a acoperit cu măşti din rigips. Pentru că baia este prea mică, instalaţia pentru maşina de spălat a mutat-o pe hol, în locul unui dulap, „o să-i fac o mască şi o să o încastrez în perete”.

Mai este de pus parchet în sufragerie Foto: arhiva personala

„Cam în două săptămâni planific să termin totul de modificat şi încep achiziţionarea celorlalte uşi, a mobilei şi electrocasnicelor”, ne dezvăluie ploieşteanul planurile sale.

Ciprian vorbeşte despre transformarea şi amenajarea unui apartament cu uşurinţa şi siguranţa unui specialist vechi în domeniu, deşi este doar un tânăr cu voinţă şi multă ambiţie. Nu o să uite niciodată povestea primei lui case şi deja mulţi români amenajează odată cu el apartamentul din blocul de pe Câmpia Libertăţii.