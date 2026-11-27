Încă un oraș din România a intrat în spiritul Sărbătorilor de Iarnă. Un nou târg de Crăciun și-a deschis porțile și așteaptă turiști. Toate luminițele s-au aprins în prezenta a sute de persoane.

Târgul de Crăciun din Oradea s-a deschis. Foto: Facebook

Târgul de Crăciun din Oradea s-a deschis vineri, 27 noiembrie, în Piața Unirii, odată cu aprinderea iluminatului festiv. Orașul a prins viață sub privirile vizitatorilor. Cei mici l-au putut întâlni și pe Moș Crăciun.

Târgul de Crăciun din Oradea s-a deschis

Organizat de Visit Oradea cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea, evenimentul din acest an se desfășoară până pe 27 decembrie 2026 și se extinde în trei zone centrale ale orașului: Piața Unirii, Piața Ferdinand și Piața Independenței.

Atracțiile din acest an sunt numeroase. Printre ele, pe listă, avem roata panoramică de 30 de metri înălțime și patinoarul, cel din urmă fiind amplasat în Piața Ferdinand. Este într-o formulă extinsă, pe aproximativ 800 de metri pătrați și va rămâne deschis inclusiv după Sărbători. Pe turiști îi mai așteaptă peste 30 de căsuțe cu preparate tradiționale de sezon, dulciuri și produse artizanale.

Moș Crăciun va avea propriul program de întâlniri cu cei mici. În primele zile, acesta îi va putea primi pe copii între orele 19:30 și 21:30, la căsuța amenajată în Piața Unirii, scrie bihon.ro.

Programul concertelor

Vizitatorii vor avea parte de concerte și spectacole. Sâmbătă, 28 noiembrie, pe scenă vor urca, începând cu ora 17.00, colindători locali, Ansamblul Aușana și Voltaj. Duminică, va veni Nicola, de la ora 20.00, iar luni trupa Naty Loves Monday. În următorul weekend, pe 12 și 13 decembrie, vor concerta cei de la Direcția 5 și Alexandra Ungureanu.

Târgul de Crăciun Oradea va fi deschis zilnic, în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026, de luni până vineri, între orele 16:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica, între orele 12:00 și 22:00.

Un alt eveniment important al perioadei va fi „Orașul Faptelor Bune”, campanie organizată de Radio ZU, care ajunge pentru a șaptea oară la Oradea. Casa ZU va fi amplasată în zona centrală și va găzdui, în perioada 16-22 decembrie, emisiunile și acțiunile caritabile desfășurate de echipa radioului,, scrie sursa menționată.