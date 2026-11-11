 Unde poți vedea cele mai frumoase tâguri de Crăciun din România în 2026?
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Unde poți vedea cele mai frumoase tâguri de Crăciun din România în 2026?

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Sezonul sărbătorii de Crăciun începe încă de luna aceasta. Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de începutul iernii, târgurile organizate în marile pieţe ale orașelor de la noi își aprind luminițele și atrag prin atracții nenumărate.

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Foto: Shutterstock

Odată cu finalul toamnei, România se transformă din nou într-o destinație de poveste, iar în unele dintre cele mai vizitate orașe de la noi se dă startul sărbătorilor de iarnă. De la faimosul târg de la Sibiu și decorurile de basm din Craiova, devenite deja faimoase și printre turiștii străini, până la atmosfera medievală din Brașov, îți oferim un mic ghid al evenimentelor care vor aduce bucuria și lumina Crăciunului mai aproape de noi în acest an!

Târgul de la Craiova se deschide vineri, 13 noiembrie

Celebrul târg de Crăciun din Craiova ocupă locul întâi în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa, în clasamentul oficial realizat de prestigioasa platformă European Best Destinations, partener oficial al Comisiei Europene pentru turism. Anul acesta, târgul va avea loc în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027 și va avea tematica Tărâmul Elfilor. Peste 90 de căsuțe și truck-uri cu bunătăți se vor monta în mai multe zone tematice ale orașului (Piața Mihai Viteazul, Centrul Vechi, cu Piața Frații Buzești, Piaţa Shakespeare, Casa Băniei, zona Fântânii Doljana). Atracțiile vor fi, cu siguranță, roata panoramică de 40 de metri, sania zburătoare a lui Moș Crăciun, cea mai înaltă din Europa de Est, un labirint al elfilor și patinoarul în aer liber.

Cel mai înalt brad va fi ridicat la târgul din Brașov

Brașovul a devenit de-a lungul timpului un oraș multicultural în care locuiesc laolaltă români, germani și maghiari. Acest aspect poate fi observant şi la târgul de Crăciun care se va deschide în Piața Sfatului în perioada 27 noiembrie 2026 - 3 ianuarie 2027. Ai ocazia să admiri şi să cumperi pentru cei dragi sau pentru casa ta multe produse locale unicat, deosebite, dar şi preparate culinare – toate realizate de producători, artizani, meşteşugari locali. Şi în acest an, atracţia rămâne bradul de Crăciun care are 26 de metri înălţime şi o greutate de aproape 10 tone, fiind cel mai înalt brad natural împodobit în centrul unui oraş din România.

La Sibiu, poți vizita casa lui Moș Crăciun

Localizat la poalele Munţilor Făgăraş, Sibiul este un oraş impresionant, în special pentru turişti. Între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, pe lângă cei 120 de expozanţi şi artizani, în Piaţa Mare, poţi admira zecile de mii de luminiţe, te poţi urca în roata panoramică de 22 de metri sau poţi patina pe patinoarul de 600 de metri pătraţi. Copiii sunt aşteptaţi chiar acasă la Moş Crăciun, unde vor ajunge cu ajutorul unui lift fermecat, una dintre atracțiile surprinzătoare a târgului.

Pont

Pentru a evita să petreci mult timp la coada care se formează în fața liftului fermecat, rezervă online vizita la Moș Crăciun, în intervalul orar dorit.

Oradea îmbracă haine de sărbătoare

Târgul de Crăciun din Oradea se va desfășura în perioada 27 noiembrie - 26 decembrie 2026. Față de Sibiul cel aglomerat sau Brașovul montan, Oradea propune o experiență elegantă, având ca fundal clădirile spectaculoase în stil Art Nouveau. Târgul va ocupa inima orașului și va fi împărțit pe zone pentru a evita aglomerația sufocantă. În Piața Unirii, va străluci bradul mare de Crăciun și o roată panoramică de 30 de metri. Tot aici vei găsi căsuțe din lemn cu decorațiuni și celebrele food-truck-uri cu bunătăți. Piața Ferdinand va găzdui patinoarul cu gheață naturală amenajat chiar în fața Teatrului de Stat. Piața Independenței va fi integrată în circuitul festiv pentru a oferi mai mult spațiu de plimbare și relaxare.

Sfat

La târgul din Oradea, trebuie să guști, plăcinta de Beiuș coaptă pe lespede, cu diverse umpluturi (brânză sărată, mărar sau cartofi), turte unse cu smântână și usturoi sau kürtőskalác proaspăt, cu nucă sau scorțișoară.

Două târguri simultane, în București

Spre deosebire de alte orașe, Bucureștiul găzduiește două târguri mari, diferite ca stil. Ambele vor fi deschide în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 202. Târgul de Crăciun din Piața Constituției este tradițional, impunător, cu stil clasic și se evidențiază prin bradul înalt și casa lui Moș Crăciun, patinoarul în aer liber, 120 de căsuțeaxate pe meșteșuguri și mâncare la ceaun.

West Side Christmas Market din Parcul Drumul Taberei se anunță și în acest an modern, vibrant, cu atmosferă de festival. Acolo se va găsio roată panoramică de 33 de metri, un carusel, cel mai mare patinoar din București, de 750 mp, dar și food-truck-uri cu dulciuri internaționale și băuturi calde speciale.

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