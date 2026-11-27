Petele negre din colțuri, mirosul de umezeală care nu dispare și condensul pe geamuri sunt semne care nu trebuie ignorate. De obicei, primul impuls când vezi mucegai este să cureți zona, dar asta nu rezolvă mereu problema.

Foto: magnific

Caută cauza umezelii

Cea mai mare greșeală este să ștergi mucegaiul, dar să nu rezolvi motivul pentru care a apărut. Specialiștii citați de Real Simple spun că infiltrațiile, țevi defecte sau lipsa aerisirii sunt printre cele mai des întâlnite cauze.

Verifică pereții din spatele dulapurilor, zonele din jurul ferestrelor, tavanul și instalațiile sanitare. Dacă simți miros de mucegai dar nu vezi pete, e posibil ca problema să fie sub podea sau în spatele tapetului.

Acționează rapid!

Cu cât mucegaiul stă mai mult în casă, cu atât poate strica mai multe materiale. În plus, sporii pot provoca strănut, iritații la ochi, nas și gât, chiar și la cei fără alergii. Dacă ai astm, simptomele se pot agrava.

Dacă simptomele respiratorii nu dispar, mergi la medic.

Când poți curăța mucegaiul

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) spune că în cele mai multe cazuri, dacă suprafața afectată de mucegai are sub un metru pătrat, o poți curăța fără ajutor de la firme specializate.

Suprafețele tari se pot spăla cu apă și detergent, apoi trebuie uscate bine. Poartă mănuși, ochelari de protecție și mască FFP2 sau N95, ajustată corect.

Materialele poroase, precum mocheta sau plăcile de gips-carton, uneori trebuie înlocuite. Nu da vopsea peste mucegai și nu combina produsele pe bază de clor cu alte soluții.

Dacă mucegaiul e extins, ai infiltrații mari sau e ascuns în pereți, cheamă specialiști.

Evită să dormi în camera cu probleme

Dacă mucegaiul s-a extins în dormitor, stai cât mai puțin acolo până rezolvi problema. Dacă trebuie să scoți tencuiala sau alte materiale, poate fi nevoie să te muți temporar din casă.

Dacă locuiești cu chirie, anunță proprietarul în scris și fă poze zonelor afectate.

Cum să previi reapariția mucegaiului

Iarna, diferența de temperatură dintre interior și exterior duce la condens. Ca să reduci riscul de mucegai, încearcă să menții umiditatea în casă între 30% și 50%.

Aerisește camerele zilnic, folosește hota când gătești, asigură aerisirea băii și șterge condensul de pe ferestre. Dacă umiditatea e în continuare mare, poți folosi un dezumidificator.

După ce elimini mucegaiul, verifică din când în când zonele unde a apărut, ca să te asiguri că nu revin petele sau mirosul de umezeală.

Editor: Raluca Toma