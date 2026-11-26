Sunt unii oameni care, chiar când ești în perioade dificile, te fac să te simți mai bine, mai plină de speranță și mai sigură pe tine. În numerologie, această capacitate de a da căldură sufletească și de a-i motiva pe alții este asociată cu aura de culoare aurie. Sunt trei zile de naștere care se deosebesc prin această simbolistică, indiferent de luna sau de anul în care te-ai născut.

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În tradițiile ezoterice, aura este descrisă ca un câmp de energie pe care nu îl vezi, iar culorile lui ar arăta anumite trăsături ale persoanei. Auriul este legat de bunătate, generozitate și maturitate sufletească.

Conform astrologului MaKayla McRae, de la Parade, persoanele care s-au născut pe 17, 19 și 21 ale oricărei luni sunt reprezentative pentru această energie. Interpretările sunt bazate pe simbolistica numerologiei, a astrologiei și a tarotului, nu pe dovezi științifice.

Persoanele care s-au născut pe 17 – Îți dau speranță în timpul greu

Numărul 17 este legat în tarot de Steaua, un simbol al vindecării și al speranței. În numerologie, cifra care se obține adunând cele două cifre, 8, este guvernată simbolic de Saturn, care este planeta experienței și a perseverenței.

Oamenii care s-au născut în această zi se remarcă prin echilibru și rezistență sufletească. Experiențele grele îi pot face mai înțelegători, iar sfaturile lor sunt adesea bazate pe propriile lecții de viață. Când cineva drag are o problemă, ei știu cum să îi ofere încurajări susținute de argumente concrete.

Persoanele care s-au născut pe 19 – Îți dau bucurie

Ziua de 19 este legată cu Soarele, atât în numerologie, cât și în tarot, unde cartea cu acest număr este un simbol al vitalității, al bucuriei și al succesului.

Cei care s-au născut în această zi sunt descriși ca oameni optimiști, sinceri și siguri pe ei, care își arată entuziasmul fără să îi pună în umbră pe ceilalți. Ei se bucură de lucrurile mărunte, se bucură de ceea ce au și reușesc să încălzească atmosfera chiar și în momentele mai puțin bune.

Persoanele care s-au născut pe 21 – Au darul de a-i aduce pe oameni împreună

În numerologie, ziua de 21 este legată cu Jupiter, care este planeta generozității și a abundenței, iar în tarot este legată cu cartea Lumea, care este un simbol al împlinirii și al armoniei.

Persoanele care s-au născut în această zi sunt caracterizate prin deschidere, înțelepciune și capacitatea de a vedea situațiile în întregime. Ei se bucură sincer de reușitele celor apropiați și au talentul de a crea un sentiment de apartenență. Când sunt în preajma lor, oamenii se simt acceptați, apreciați și încurajați să evolueze.

Editor: Raluca Toma