Balsamul de rufe poate modifica anumite proprietăți ale textilelor utilizate la fabricarea îmbrăcămintei sportive, în special pe cele legate de absorbția transpirației.

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Un studiu științific a analizat efectele utilizării repetate a balsamului în timpul spălării și a constatat modificări în capacitatea materialelor de a gestiona umiditatea. Din acest motiv, experții recomandă prudență în utilizarea balsamului de rufe pentru tricouri, pantaloni și alte articole vestimentare tehnice, întrucât folosirea acestuia ar putea afecta unele dintre caracteristicile care asigură confortul în timpul antrenamentului.

Îmbrăcămintea sport este concepută pentru a facilita eliminarea transpirației și pentru a ajuta la menținerea corpului uscat în timpul activității fizice. Multe articole vestimentare realizate din poliester permit trecerea umidității de la suprafața pielii către exterior, unde aceasta se poate evapora. Acest mecanism este cunoscut sub denumirea de „wicking”, adică transportul umidității. Cu toate acestea, balsamurile de rufe conțin substanțe care se depun pe fibre și pot modifica comportamentul țesăturii.

Ce efecte are balsamul de rufe asupra materialelor din care sunt confecționate articolele de îmbrăcăminte sport?

Un studiu publicat în anul 2019 în ⹂International Journal of Clothing Science and Technology”, a analizat modul în care se modifică comportamentul materialelor textile în urma aplicării repetate a balsamurilor de rufe disponibile în comerț.

Cercetătorul R. Rathinamoorthy a studiat materiale din bumbac și poliester supuse la cinci, zece și cincisprezece cicluri de spălare. În cadrul experimentului, acesta a evaluat diverse caracteristici, precum capacitatea materialului textil de a prelua umiditatea, ușurința cu care aerul trece prin materialul textil, capacitatea de a deplasa lichidul prin fibre și conductivitatea termică, o proprietate legată de transferul de căldură. Rezultatele au arătat că utilizarea repetată a balsamurilor de rufe poate modifica semnificativ unele dintre aceste proprietăți, care sunt esențiale pentru confortul articolelor vestimentare.

Atunci când un articol vestimentar își pierde o parte din capacitatea de a elimina umezeala, acesta poate reține mai multă transpirație pe piele, provocând disconfort în timp ce faci sport.

Printre efectele posibile se numără acumularea unei cantități mai mari de umezeală în anumite zone, senzația de umezeală pe piele, modificări ale vitezei de uscare și alterarea capacității de aerisire a materialului.

Cum trebuie spălat echipamentul sportiv pentru a-i menține proprietățile?

Pentru a evita afectarea caracteristicilor articolelor vestimentare tehnice, se recomandă respectarea instrucțiunilor de spălare oferite de fiecare producător și evitarea folosirii balsamului de rufe în cazul articolelor concepute pentru eliminarea transpirației. De asemenea, este recomandat să folosești detergentul conform instrucțiunilor de pe etichetă, să eviți spălarea la temperaturi mai ridicate decât cele recomandate și să respectați instrucțiunile de uscare pentru a proteja fibrele.

Procedând astfel, îți vei îngriji tricourile, pantalonii, colanții și restul echipamentului sportiv, fără a compromite inutil proprietățile acestora.