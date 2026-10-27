 Pilates la perete, antrenamentul care îți tonifică tot corpul fără să-ți distrugă articulațiile
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Pilates la perete, antrenamentul care îți tonifică tot corpul fără să-ți distrugă articulațiile

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Vezi tot mai des pe rețelele sociale femei care fac mișcare folosind un simplu perete și te întrebi dacă chiar funcționează. Această metodă inovatoare îți transformă sufrageria într-o sală de sport și îți oferă un antrenament complet, indiferent de vârstă sau de condiția ta fizică.

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Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Peretele îți oferă sprijin și protejează articulațiile

Pilates la perete preia mișcările clasice inventate de Joseph Pilates și le adaugă un punct fix de sprijin. Reușești astfel să îți lucrezi musculatura intens fără să riști o entorsă sau să pui presiune pe încheieturi. Beneficiile apar încă din primele zile de practică. Îți corectezi poziția spatelui pentru că verifici permanent dacă ești dreaptă și îți întărești mușchii abdominali sau fesierii fără să te balansezi nesigur. În plus, faci mișcare oriunde, fie că te afli acasă, fie la birou sau într-o cameră de hotel, scăpând rapid de stresul adunat peste zi. Dacă vrei doar să îți tonifici corpul și să scapi de durerile de spate, peretele îți ajunge. Dacă îți dorești să slăbești semnificativ, combină aceste mișcări cu antrenamente cu greutăți.

Exercițiile simple de pus în practică de azi

Podul pentru fesieri fermi

Te întinzi pe spate pe o saltea de yoga, îndoi genunchii la 90 de grade și pui tălpile pe perete. Ții brațele pe lângă corp, tragi aer în piept și ridici bazinul de pe sol în timp ce expiri. Îți încordezi bine fesierii și coapsele în aer, menții poziția câteva secunde și revii încet jos. Repeți mișcarea de 10 ori.

Genuflexiuni pentru picioare tonifiate

Stai în picioare, îți lipești spatele de perete și depărtezi picioarele la nivelul umerilor. Aluneci ușor în jos până ajungi într-o genuflexiune clasică, păstrând spatele drept ca o linie. Expiri când te ridici și îți îndrepți picioarele. Acest exercițiu îți lucrează intens coapsele, abdomenul și posteriorul când îl repeți de 10 ori.

Ridicarea genunchiului pe lateral

Te așezi pe o parte, îți pui brațul comod sub cap și lipești spatele de perete. Îndoi genunchii la 90 de grade și ridici piciorul de deasupra spre perete, păstrând unghiul drept. Peretele te împiedică să te balansezi și menține șoldurile aliniate. Faci un set de 10 ridicări, apoi te întorci și repeți mișcarea cu celălalt picior.

Editor: Raluca Toma

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