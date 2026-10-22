 N-ai timp pentru sport? Uite cât de puțin îți trebuie zilnic!
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N-ai timp pentru sport? Uite cât de puțin îți trebuie zilnic!

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Un nou studiu dezvăluie că o mare parte dintre noi își petrece 82% din zi fără să se miște, așa că schimbările simple sunt cele care fac diferența. Exercițiile fizice sunt strâns legate de cât de bine ne simțim mental și nu trebuie să petreci mult timp pentru a le face.

Cum sa slabesti doar prin mers Sursa foto shutterstock 275733524 jpg
Cum sa slabesti doar prin mers Sursa foto shutterstock 275733524 jpg

Dacă ne simțim triști, stresați sau copleșiți, un antrenament de forță sau mersul pe jos pot face o diferență uriașă pentru starea noastră de spirit și capacitatea de a face față provocărilor. Obiceiurile de zi cu zi, cum ar fi munca de acasă ori comunicarea online, ar putea afecta sănătatea noastră fizică și mentală pe termen lung.

În timp ce ideea de „îmbătrânire activă” începe să atragă atenția multor, există încă foarte multe persoane cu vârste de peste 40 de ani care fac mișcare. David Raichlen, profesor de biologie și antropologie la Universitatea din California de Sud, spune: „Am construit o lume care face mișcarea opțională. Putem lucra, face cumpărături și socializa fără să ne mișcăm prea mult și, în timp ce acest lucru este convenabil, corpurile și mințile noastre depind în continuare de mișcarea regulată pentru a rămâne sănătoși.

Un sfert de oră de exerciții zilnice fac o diferență uriașă

Un studiu realizat anul trecut a constatat că participanții care au luat o simplă pauză de mișcare zilnică de 15 minute au raportat o îmbunătățire cu 21% a stării mentale generale. 71% au spus că exercițiile zilnice au fost mai eficiente în reducerea stresului, în timp ce 65% au constatat că le-a îmbunătățit starea de spirit. Așadar, este de ajuns să faci un antrenament de 15 minute, un sfert de oră de mers pe jos, alergare sau plimbare cu bicicleta.

Avantajele antrenamentelor scurte, zilnice

Exercițiile fizice care durează numai 15 minute și pe care le repeți în fiecare zi pot reduce mortalitatea timpurie cu până la 18%. O alergare de un sfert de oră ar putea să îmbunătățească fluxul sanguin și să crească nivelul de compuși neuroprotectori din creier, oferind potențial un risc mai mic de demență cu 63%.

Cum poți face mai multă mișcare?

Începe prin a merge în casă. Dacă nu ai timp să ieși, poți face mișcare în propria casă.

Ridică greutăți pentru a adăuga rezistență suplimentară și pentru a crește ritmul cardiac.

Mergi spre casă pe drumul lung. Dacă iei un autobuz în mod normal, ia în considerare să mergi pe jos o parte din drum. Poți urca scările în loc să iei liftul.

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