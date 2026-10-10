 La cât timp trebuie dezghețat frigiderul clasic și cel „no frost”. Află care sunt semnele și cum să pricedezi corect
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La cât timp trebuie dezghețat frigiderul clasic și cel „no frost”. Află care sunt semnele și cum să pricedezi corect

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La cât timp se dezgheață frigiderul și cum îți dai seama că a venit momentul să îl cureți de gheață? Răspunsul depinde de tipul aparatului pe care îl ai în bucătărie. În cazul unui frigider clasic, cu congelator care necesită dezghețare manuală, operațiunea trebuie făcută atunci când se acumulează un strat consistent de gheață. În schimb, frigiderele No Frost au un sistem automat de dezghețare, astfel că, în condiții normale de funcționare, nu trebuie dezghețate manual.

La cât timp trebuie dezghețat frigiderul clasic și cel „no frost”.
La cât timp trebuie dezghețat frigiderul clasic și cel „no frost”. Foto: arhiva

Producătorii recomandă să urmărești depunerile de gheață și să verifici instrucțiunile modelului tău. Un strat prea gros poate ocupa spațiu și poate afecta funcționarea congelatorului. Iată cât de des trebuie dezghețat frigiderul clasic, ce se întâmplă în cazul modelelor No Frost și care sunt semnele ce nu trebuie ignorate.

Cât de des ar trebui dezghețat frigiderul clasic

În cazul unui frigider clasic, cu congelator care nu dispune de un sistem automat de dezghețare, frecvența operațiunii depinde de cantitatea de gheață acumulată, de umiditatea din încăpere și de cât de des este deschisă ușa.

Ca reper practic, producătorii recomandă dezghețarea compartimentului congelator al modelelor statice aproximativ o dată pe lună sau atunci când stratul de gheață ajunge la circa 5 milimetri. 

Dacă se formează rapid un strat gros de gheață, poate fi nevoie de dezghețare mai frecventă. Dacă depunerile sunt reduse, intervalul poate fi mai mare, în limitele indicate de producător.

De ce se formează gheață în congelator?

Gheața apare atunci când umezeala pătrunde în compartimentul rece și îngheață pe pereți sau pe suprafețele de răcire. Printre cauzele frecvente se numără deschiderea repetată a ușii, păstrarea acesteia întredeschise, garniturile care nu mai etanșează bine și introducerea alimentelor calde sau neacoperite.

Pe măsură ce stratul de gheață crește, spațiul disponibil pentru alimente se reduce. De aceea, este recomandat să nu aștepți până când congelatorul este acoperit de un strat gros de gheață înainte de a interveni.

Cum dezgheți corect un frigider clasic?

Înainte de a începe, consultă manualul de utilizare al aparatului. În general, procedura presupune următorii pași:

  1. Oprește frigiderul și scoate-l din priză, respectând instrucțiunile producătorului.
  2. Scoate alimentele și păstrează-le temporar într-o ladă frigorifică sau într-un alt spațiu rece.
  3. Îndepărtează produsele și accesoriile detașabile, dacă manualul permite acest lucru.
  4. Lasă ușa congelatorului deschisă și așteaptă topirea gheții. Pune prosoape sau recipiente potrivite pentru a colecta apa.
  5. Curăță și usucă bine interiorul înainte de repornirea aparatului.
  6. Pornește frigiderul și așteaptă ca temperatura să revină la nivelul recomandat înainte de a reașeza alimentele, conform manualului.

Nu folosi cuțite, șurubelnițe sau alte obiecte ascuțite pentru a desprinde gheața. Acestea pot deteriora pereții interiori ori componentele circuitului frigorific. De asemenea, evită folosirea aparatelor electrice de încălzire pentru a grăbi procesul.

Frigiderele „no frost” au nevoie de dezghețare?

În mod normal, frigiderele No Frost nu trebuie dezghețate manual. Acestea dispun de un sistem automat care controlează acumularea gheții pe componentele de răcire. În timpul ciclurilor automate, gheața formată este topită, iar apa rezultată este evacuată prin sistemul de drenaj prevăzut de aparat.

Acest mecanism reduce formarea stratului de gheață în congelator și elimină necesitatea dezghețării periodice făcute de utilizator, așa cum se întâmplă la modelele clasice.

Totuși, faptul că un frigider este No Frost nu înseamnă că nu mai necesită întreținere. Interiorul trebuie curățat regulat, iar sistemul de drenaj și garniturile trebuie menținute în stare bună, conform instrucțiunilor producătorului.

Ce faci dacă apare gheață într-un frigider No Frost?

O cantitate neobișnuită de gheață într-un astfel de aparat poate indica o problemă de funcționare sau de utilizare. Printre cauzele posibile se numără:

  • ușa nu se închide complet;
  • garnitura este murdară, deteriorată sau nu mai etanșează corect;
  • ușa este deschisă frecvent sau rămâne deschisă prea mult timp;
  • sistemul automat de dezghețare nu funcționează corespunzător;
  • există o problemă la evacuarea apei rezultate din dezghețare.

Dacă gheața se acumulează repetat, dacă observi apă în interior sau dacă aparatul nu mai răcește corespunzător, verifică manualul și solicită asistență tehnică dacă problema persistă.

Nu este recomandat să dezgheți manual un model No Frost în mod regulat, ca și cum ar fi un frigider clasic. O astfel de intervenție trebuie făcută numai dacă este indicată în manualul aparatului sau recomandată de serviciul autorizat.

Cum îți dai seama că este momentul să dezgheți frigiderul

Cel mai clar semn este acumularea vizibilă de gheață în congelatorul unui model care necesită dezghețare manuală. Nu trebuie să aștepți până când compartimentul este complet acoperit de depuneri.

Iată ce ar trebui să urmărești:

1. Stratul de gheață devine gros. Dacă ai un frigider clasic, verifică grosimea depunerilor. Un prag de aproximativ 5-6 milimetri este un reper practic folosit de unii producători, dar instrucțiunile modelului tău au prioritate.

2. Sertarele și alimentele sunt acoperite de gheață. Depunerile care îngreunează scoaterea sertarelor sau ocupă spațiul de depozitare arată că trebuie să verifici dacă aparatul are nevoie de dezghețare.

3. Ușa congelatorului nu se mai închide corect. Gheața acumulată poate împiedica închiderea completă. Înainte de a presupune că este necesară dezghețarea, verifică și garnitura, precum și poziția alimentelor.

4. Aparatul nu mai funcționează ca de obicei. Dacă observi fluctuații de temperatură sau o răcire insuficientă, cauza nu este neapărat gheața. Verifică setările și etanșarea ușii; dacă problema continuă, poate fi nevoie de o verificare tehnică.

5. În cazul unui model No Frost, gheața reapare constant. Aceasta nu este o situație care ar trebui ignorată. Poate indica o defecțiune a sistemului automat de dezghețare sau o problemă de etanșare și merită investigată.

Un alt aspect important este prevenția. Închide ușa după fiecare utilizare, verifică periodic garniturile și evită să introduci alimente fierbinți în frigider. Aceste obiceiuri limitează pătrunderea umezelii și pot reduce formarea gheții.

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