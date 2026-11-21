Robert De Niro a confirmat că Jennifer Lawrence i-a spus să plece de la petrecerea organizată înaintea nunții sale, în 2019. Actorul a povestit despre acest moment în cadrul unui test cu detectorul de minciuni, la care a participat alături de colegii săi din filmul „Focker-in-Law”, Ben Stiller și Ariana Grande.

Robert De Niro, dat afară de la petrecerea de nuntă a lui Jennifer Lawrence Foto: Profimedia

În 2024, Jennifer Lawrence dezvăluia că îi șoptise la propria nuntă lui De Niro să meargă acasă după ce l-a observat plimbându-se singur printre invitați. Actrița și-a făcut griji că acesta nu se simțea bine în compania unor persoane pe care nu le cunoștea.

Ce a povestit Robert De Niro despre petrecerea de dinaintea nunții

În timpul testului organizat de Vanity Fair, actorul în vârstă de 83 de ani a fost întrebat dacă Jennifer Lawrence i-a cerut să plece de la petrecerea de dinaintea nunții, deoarece avea impresia că nu se simțea bine. Robert De Niro a confirmat întâmplarea după câteva momente de gândire.

Ulterior, Ariana Grande l-a întrebat dacă avea expresia aceea serioasă, care poate lăsa impresia că o persoană este nemulțumită sau supărată.

„Nu, chiar mă simțeam destul de bine”, a răspuns actorul.

Acesta a explicat că experiența fusese una interesantă, deși nu cunoștea pe nimeni dintre invitați.

„A fost o experiență interesantă, dar nu era nimeni pe care să-l cunosc acolo. Nu cunoșteam pe nimeni. Era petrecerea lor. Era un loc minunat. Era unul dintre acele conace din Upper East Side transformate în muzeu”, a povestit De Niro despre locația evenimentului.

Actorul a precizat că Jennifer Lawrence interpretase greșit starea lui de spirit, însă a apreciat faptul că aceasta și-a făcut griji pentru el.

„A fost frumos din partea lui Jennifer că a fost atât de atentă la situația mea și la faptul că nu mă simțeam bine. Dar eu eram în regulă”, a adăugat acesta.

Operatorul detectorului de minciuni a confirmat că actorul spunea adevărul. Ariana Grande a reacționat amuzată, iar Ben Stiller a intervenit și el: „Cred asta”.

Jennifer Lawrence a povestit de ce i-a spus actorului să plece

Jennifer Lawrence, în vârstă de 36 de ani, s-a căsătorit cu Cooke Maroney în octombrie 2019, în cadrul unei ceremonii la care au participat numeroase vedete. Evenimentul a avut loc la istoricul conac Belcourt of Newport, din Rhode Island.

Patru ani mai târziu, într-un interviu acordat publicației E! News, actrița a vorbit despre emoțiile și stresul din ziua nunții. Aceasta a mărturisit că era preocupată să se asigure că toți invitații se simțeau bine.

La un moment dat, l-a observat pe Robert De Niro plimbându-se singur prin încăpere și a presupus că acesta nu se simțea în largul său.

„M-am uitat în jur și l-am văzut pe Bob, care nu cunoștea pe nimeni și se plimba de colo-colo. Imediat m-am gândit: «Nu, asta nu este ceea ce vrea el să facă. Nu vreau să fie aici»”, a povestit actrița.

Ulterior, s-a apropiat de el și i-a șoptit să plece acasă.

„Așa că m-am dus la el și i-am șoptit: «Du-te acasă». A fost drăguț, a vorbit cu părinții mei și a fost politicos, dar eu i-am spus: «Pleacă»”, a mai dezvăluit Jennifer Lawrence.

Robert De Niro a plecat în cele din urmă, iar actrița a recunoscut că acest lucru a făcut-o să se simtă mai bine. Într-o discuție cu publicația People, în 2024, actorul a clarificat că prezența sa la petrecerea respectivă nu a durat foarte mult.

„Am stat doar o oră sau ceva de genul acesta. Nu a fost atât de mult”, a spus el.

Robert De Niro și Jennifer Lawrence au jucat împreună în trei filme

Cei doi actori au colaborat de-a lungul timpului la trei producții cinematografice: „Silver Linings Playbook” (2012), „American Hustle” (2013) și „Joy” (2015), toate regizate de David O. Russell.

Între Robert De Niro și Jennifer Lawrence există o relație apropiată, iar actorul a vorbit în trecut cu multă afecțiune despre colega sa, pe care o consideră o prietenă apropiată și pe care a comparat-o cu o fiică. Robert De Niro are șapte copii din patru relații. Printre aceștia se numără și Gia, fiica sa în vârstă de trei ani, pe care o are împreună cu actuala parteneră, Tiffany Chen.