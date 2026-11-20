Miley Cyrus (33 de ani) și iubitul ei, muzicianul Maxx Morando (28 de ani), se pregătesc să se căsătorească în acest weekend, în sudul Californiei, potrivit unor surse citate de TMZ. Informația nu a fost confirmată de reprezentanții artistei, iar organizarea evenimentului este ținută secretă.

Miley Cyrus este pregătită să ajungă la altar Foto: 2026 Getty Images

Dacă nunta va avea loc, acesta va fi al doilea mariaj al cântăreței, care a fost căsătorită cu actorul Liam Hemsworth.

Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit anul trecut

Miley și Maxx formează un cuplu de aproximativ cinci ani. Cei doi s-au cunoscut în 2021, la o întâlnire pe nevăzute, aranjată de un prieten comun. Artista a povestit ulterior că întâlnirea a fost o surpriză pentru ea și că, la început, și-a spus că poate pleca dacă lucrurile nu merg bine.

Prima lor apariție publică împreună a fost la prezentarea Gucci Love Parade, în noiembrie 2021, iar relația a devenit tot mai serioasă în lunile următoare.

Logodna a avut loc în decembrie 2025, iar Miley a apărut ulterior la premiera din Los Angeles a filmului „Avatar: Fire and Ash” purtând un inel cu diamant. Cântăreața, care deține o avere de 160 de milioane de dolari, a dezvăluit mai târziu că cererea în căsătorie a luat-o complet prin surprindere.

În octombrie, cei doi au alimentat speculațiile despre nuntă când Maxx a urcat pe scenă alături de ea, la Hollywood Bowl, pentru a interpreta piesa „Let's Get Married” („Hai să ne căsătorim”).

Miley a vorbit recent și despre felul în care relația cu Maxx a influențat-o. Artista a mărturisit că a devenit o persoană mai echilibrată în ultimii ani și că apreciază sprijinul și încurajările pe care le primește din partea partenerului ei.

Pentru artistă, nunta ar marca un nou început după despărțirea de Hemsworth, de care a divorțat în 2020. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2018, însă s-au separat după doar câteva luni. Maxx este toboșarul trupei Liily și a colaborat cu Miley și în studio.