Mirela Retegan a publicat un mesaj sincer în mediul online, în care a rememorat etapele care i-au marcat parcursul profesional, de la primul loc de muncă până la succesul pe care îl are astăzi. Creatoarea fenomenului „Gașca Zurli” spune că drumul său nu a fost lipsit de obstacole și că a trecut inclusiv prin perioade dificile din punct de vedere financiar.

Mirela Retegan vorbește despre parcursul său profesional Foto: instagram

A renunțat la siguranța unui loc de muncă stabil

Într-o postare pe Instagram, Mirela Retegan a dezvăluit că la doar 19 ani lucra ca secretară la CFR, având, după propriile mărturisiri, un salariu bun și permis gratuit pentru călătorii cu trenul.

„La 19 ani eram secretară la CFR. Aveam un salariu bun și permis gratuit la CFR”, a scris aceasta.

Deși avea un job stabil, Mirela Retegan a ales să își urmeze visul și a plecat la Teatrul de Nord, unde a lucrat timp de un an. Decizia a venit la pachet cu riscuri și incertitudini, însă aceasta spune că experiența a contribuit la formarea sa profesională.

„De acolo am plecat la Teatrul de Nord, unde am lucrat un an”, a povestit ea în mediul online.

Perioada dificilă în care a trăit din ajutorul de șomaj

Unul dintre cele mai grele momente din cariera sa a venit la vârsta de 23 de ani. Mirela Retegan a rămas fără loc de muncă și a fost nevoită să trăiască timp de șase luni din ajutorul de șomaj, în timp ce încerca să își găsească o nouă direcție profesională.

„La 23 de ani eram șomeră. Șase luni am trăit din ajutorul de șomaj, încercând să găsesc de lucru”, a mărturisit aceasta.

Câțiva ani mai târziu, situația s-a schimbat radical. Mirela Retegan a dezvăluit că la 26 de ani avea simultan patru surse de venit, colaborând cu instituții și companii importante din media.

„La 26 de ani încasam, în fiecare lună, bani din patru locuri: Radio Transilvania, ProTV, BBC și Mediafax. Prezentam și spectacole, care îmi mai aduceau niște bani”, a scris ea.

La 27 de ani era proprietara unei garsoniere și a unei mașini

Rezultatele nu au întârziat să apară. Mirela Retegan spune că, datorită muncii depuse, la 27 de ani reușise deja să își cumpere propria locuință și o mașină.

„Așa că, la 27 de ani, eram proprietara unei garsoniere și a unei mașini”, a dezvăluit aceasta.

După ce și-a construit o carieră solidă în presa locală și națională, Mirela Retegan spune că la vârsta de 32 de ani ajunsese să câștige aproximativ 2.000 de euro pe lună, o sumă considerabilă pentru acea perioadă.

Cu toate acestea, un an mai târziu a luat o decizie care i-a schimbat din nou viața. S-a mutat în București, unde a fost nevoită să accepte un salariu mult mai mic decât cel cu care era obișnuită.

„La 33 de ani m-am mutat în București, iar salariul de la radioul la care lucram era de 200 de dolari. Chiria casei era de 250 de dolari, fără să mai pun la socoteală toate celelalte cheltuieli. În fiecare lună eram pe minus”, a povestit ea.

Mai mult, Mirela Retegan spune că responsabilitatea financiară apăsa și mai greu asupra sa, fiind singura persoană din familie care avea un venit constant.

A luat un credit pentru a o lua de la capăt în București

Mutarea în Capitală a venit cu sacrificii importante. În condițiile în care salariul său nu acoperea nici măcar chiria, Mirela Retegan a fost nevoită să găsească rapid soluții pentru a se întreține.

Aceasta a povestit că a apelat la un împrumut de 5.000 de dolari, garantat cu locuința pe care o deținea în Satu Mare. Banii au fost împărțiți cu grijă pentru a-i permite să treacă peste perioada dificilă.

„Am împrumutat 5.000 de dolari de la BCR Satu Mare, garantând cu casa pe care o aveam acolo. O parte am păstrat-o pentru ratele lunare, timp de un an. Altă parte, pentru chirie. Restul, pentru viața de zi cu zi”, a mărturisit ea.

Deși avea deja un CV impresionant și ocupase funcții importante în mass-media, Mirela Retegan spune că nu a considerat niciodată că anumite activități sunt sub nivelul său profesional. Pentru a-și asigura veniturile necesare, a acceptat diverse colaborări și proiecte.

„Mi-am oferit serviciile pentru tot ce știam să fac: curățenie, îngrijit copii, impresariat, scris, tour management, proiecte, ghidaj, organizat evenimente și petreceri, înregistrat voci”, a explicat aceasta.

După doi ani în care s-a luptat să își găsească locul în București și să își reconstruiască încrederea, Mirela Retegan spune că a avut un moment de claritate care i-a schimbat complet parcursul profesional.

Aceasta a mai mărturisit că, după o perioadă de încercări, a realizat că soluția nu era să se compare cu ceilalți, ci să valorifice experiența și aptitudinile pe care le acumulase de-a lungul timpului.

„După doi ani de zbateri, mi-am amintit cine sunt și ce pot, mi-am amintit ce știu deja să fac. Iar la 36 de ani am început Zurli”, a scris Mirela Retegan.