 Suma impresionantă scoasă din buzunar de Mirela Retegan pentru două bilete la un spectacol din Londra: „Vreau o țară ca afară”
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FotoSuma impresionantă scoasă din buzunar de Mirela Retegan pentru două bilete la un spectacol din Londra: „Vreau o țară ca afară”

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Mirela Retegan a povestit pe rețelele sociale experiența avută recent la un spectacol din Londra, unde a descoperit că o ieșire la teatru în capitala Marii Britanii poate implica costuri considerabile. Fondatoarea Gașca Zurli a dezvăluit cât a plătit pentru două bilete și a comparat condițiile de acolo cu cele întâlnite în sălile de spectacole din România.

Cât a cheltuit Mirela Retegan în Londra
Cât a cheltuit Mirela Retegan în Londra Foto: facebook

Cât au costat două bilete la spectacol

Mirela Retegan a explicat că a plătit 260 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 2.000 de lei, pentru două bilete la un spectacol care se joacă de 15 ani și care continuă să atragă public numeros.

„Am plătit 2.000 de ron (260 lire) pentru două bilete la un spectacol în Londra. Spectacolul se joacă de 15 ani, cu distribuții care s-au tot schimbat de-a lungul anilor. Nu vă imaginați locuri în primele rânduri. Erau la balcon”, a povestit Mirela Retegan.

Cheltuielile nu s-au oprit însă aici. Vedeta a dezvăluit că pentru garderobă și două sticle de apă a mai achitat aproximativ 100 de lei.

„Când ne-am dus să lăsăm hainele la garderobă și să luăm două cutii cu apă, am aflat că mai costă încă 100 de ron”, a adăugat aceasta.

Spectacolul s-a oprit după numai cinci minute

Experiența a avut și un moment neașteptat. La doar câteva minute după ridicarea cortinei, reprezentația a fost întreruptă din cauza unor probleme tehnice.

„A început spectacolul și după 5 minute s-a oprit. Ne-au anunțat că au o problemă tehnică. Peste 10 minute ne-au anunțat că problema persistă. Au reluat spectacolul după alte 15 minute, cu scuze și mulțumiri pentru răbdare”, a relatat Mirela Retegan.

În ciuda incidentului, aceasta a fost impresionată de reacția spectatorilor și de calitatea producției.

„Publicul, impecabil. Iar spectacolul, fabulos! Fabulos! Fabulos! Ce scenografie, ce coregrafii, costume, actori, muzică… Nici n-am îndrăznit să respir”, a mărturisit fondatoarea Gașca Zurli.

Mirela Retegan: „Vreau o țară ca afară”

Pornind de la această experiență, Mirela Retegan a vorbit și despre diferențele dintre infrastructura culturală din marile capitale europene și cea din România.

„Recunosc, în astfel de momente mă gândesc că «vreau o țară ca afară». Unde să am o sală de spectacol dedicată, resurse și susținere. Dar nu avem”, a transmis ea.

Totuși, aceasta spune că întâlnește oameni dedicați în orașele din țară, care reușesc să ofere condiții bune pentru public în ciuda limitărilor existente.

„Din fericire ne primesc cu drag și cu bucurie oamenii care se ocupă de casele de cultură și chiar dacă multe din ele sunt vechi, bucuria copiilor și emoția părinților le umple de căldură”, a explicat Mirela Retegan.

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