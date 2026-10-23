 Ce schimbări a făcut Mirela Retegan după Asia Express: „Astăzi știu exact”
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Ce schimbări a făcut Mirela Retegan după Asia Express: „Astăzi știu exact”

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La șase luni de la participarea la Asia Express, Mirela Retegan spune că experiența competiției continuă să aibă un impact important asupra stilului său de viață. Vedeta a povestit că una dintre cele mai mari schimbări pe care le-a adus din aventura trăită în Asia este legată de condiția fizică și de disciplina pe care a reușit să o mențină și după încheierea filmărilor.

Mirela Retegan și Maya
Foto: instagram

Mirela Retegan și-a depășit limitele în emisiune

Potrivit acesteia, perioada petrecută în competiție a fost caracterizată de efort fizic susținut, deplasări constante și un regim alimentar simplu, bazat pe puține alimente. În aceste condiții, Mirela Retegan spune că a pierdut aproximativ cinci kilograme în doar câteva săptămâni.

„Mâncare puțină și foarte multă mișcare. Sute de mii de pași, cărat greutăți și efort susținut zi de zi”, a explicat ea într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Dincolo de transformarea fizică, Mirela Retegan consideră că experiența i-a oferit și o perspectivă nouă asupra priorităților personale. Ea a mărturisit că perioada petrecută în competiție a ajutat-o să se concentreze mai mult asupra lucrurilor care țin de propria persoană și să se conecteze cu oamenii importanți din viața sa.

„Focus pe lucrurile care mă privesc , conectare cu oamenii importanți pentru sufletul meu. Am fost acolo 100% încercând să fac maxim în acele condiții fără să renunț la valorile pe care mi-am construit viața”.

Obiceiurile pe care le-a păstrat după competiție

Mirela Retegan a povestit că, de-a lungul timpului, a încercat numeroase metode de menținere a unui stil de viață sănătos, însă de cele mai multe ori revenea la vechile obiceiuri. După Asia Express, lucrurile s-au schimbat, iar disciplina dobândită în cadrul competiției s-a menținut pe termen lung.

În prezent, aceasta spune că respectă câteva reguli simple pe care a reușit să le integreze în rutina zilnică: își propune să facă cel puțin 10.000 de pași pe zi, merge la bazin de minimum trei ori pe săptămână, efectuează zilnic exerciții de kinetoterapie și acordă o atenție mai mare alimentației.

Totodată, Mirela Retegan a explicat că și-a modificat anumite obiceiuri alimentare, orientându-se către postul intermitent și alegând variante mai echilibrate pentru produsele pe care le consuma frecvent în trecut.

 „Astăzi știu exact ce mi se potrivește mie și după 6 luni de la această experiență , reușesc să rămân în această disciplină.

Am grija celor 10.000 de pași pe zi, de minim 3 ori pe săptămână merg la bazin, exerciții de kineto zilnic și mâncare sănătoasă. Fixul l-am transformat in fasting, făinoasele în proteină, prăjiturile în ciocolată neagră”, a declarat Mirela Retegan.

Adevărul despre eliminarea Mirelei Retegan din emisiune

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Mirela Retegan a mărturisit că parcursul lor în competiție a fost mai lung decât s-ar fi așteptat și că a continuat în principal pentru a-i fi alături fiicei sale.

„Astăzi, pentru echipa Maya & Mirela, Asia Express se oprește. Am primit acest final cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu mare ușurare. Vă rog să nu vă supărați pe mine, toți cei care ați sperat că poate fi mai mult. Credeți-mă, nu mai puteam”, a transmis aceasta.

Potrivit fostei concurente, momentul decisiv a avut loc chiar înaintea cursei pentru ultima șansă. După terminarea filmărilor, cele două au avut o conversație sinceră despre continuarea competiției.

„Înaintea ultimei șanse, după ce s-au închis camerele, am discutat cu Maya cât se poate de sincer: «Ești sigură că vrei să mergem cu orice preț?» «Nu. Nu cu prețul bucuriei»”, a povestit Mirela Retegan.

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