 Loredana Chivu, ironii la adresa Mirelei Retegan. Cum a poreclit-o la Asia Express: „A prins voce să țipe”
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Loredana Chivu, ironii la adresa Mirelei Retegan. Cum a poreclit-o la Asia Express: „A prins voce să țipe”

#Asia Express
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Competiția Asia Express devine din ce în ce mai solicitantă, iar tensiunile dintre concurenți nu întârzie să apară. De această dată, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost implicate într-un schimb de replici cu Mirela Retegan, în timpul jocului pentru câștigarea celei de-a șaptea amulete.

Loredana vorbește despre conflictul cu Mirela.
Loredana vorbește despre conflictul cu Mirela. Foto: Antena 1

Ce spune Loredana despre conflictul cu Mirela Retegan

Totul a pornit de la confruntarea dintre cele două echipe, în care Mirela Retegan și Maya au reușit să le învingă pe Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Pe parcursul jocului, țipetele Mirelei Retegan au deranjat-o pe Ana Maria Mocanu, care a considerat că zgomotul i-a afectat concentrarea. Fondatoarea Găștii Zurli a explicat ulterior că a recurs la această strategie pentru a le distrage pe adversare.

La rândul său, Loredana Chivu s-a arătat nemulțumită de faptul că a pierdut avantajul și a mărturisit că nu s-a putut concentra din cauza zgomotului. Ulterior, după tensiunile izbucnite în competiție, aceasta a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a susținut că ea și colega sa au fost ironizate de Mirela Retegan încă din a doua săptămână a competiției.

Loredana Chivu, deranjată de comportamentul Mirelei Retegan

După confruntarea de la Asia Express, Loredana Chivu a explicat că țipetele Mirelei Retegan au distras-o în timpul jocului și a spus că îi pare rău că echipa sa a pierdut.

„Doamna Retegan, astăzi, a prins voce să țipe. Nu eram foarte concetrate la ceea ce făceam și auzeam în fundal țipete de la doamna raggaeton, care ea a spus că nu țipă. Îmi pare rău de avantaj și că am pierdut în fața doamnei raggaeton”, a spus Loredana Chivu la Asia Express.

Mirela Retegan a explicat că zgomotul făcut la finalul jocului a fost o strategie prin care a încercat să le distragă pe adversare.

„Urlatul de la final a fost strategie clară, pentru că eu mi-am dat seama că în toate jocurile în care jucam lângă ele sau Valerie, urletele lor mă distrăgeau”, a explicat Mirela Retegan.

Ana Maria Mocanu a intervenit și ea în discuție, susținând că nu a încercat să o deconcentreze pe Mirela Retegan.

„Eu nu v-am deconcentrat pe dumneavoastră”, a mărturisit Ana Maria Mocanu.

Ce mesaj a transmis Loredana Chivu după disputa de la Asia Express

După schimbul de replici, Loredana Chivu a revenit cu un mesaj pe rețelele de socializare, în care a susținut că ea și Ana Maria Mocanu au fost ironizate de Mirela Retegan încă din primele săptămâni ale competiției. Concurenta a precizat că nu regretă că a reacționat atunci când a simțit că situația a devenit exagerată.

„Atât eu, cât și Ana am fost ironizate de această doamnă încă din a doua săptămână a competiției. Cine are ochi să vadă, înțelege!

Nu regret nicio secundă că am vorbit în momentul în care am simțit că a fost prea multă ironie și exagerare la adresa noastră”.

De asemenea, vedeta consideră că ironia de care a dat dovadă în cadrul disputei cu Mirela Retegan nu a venit în mod gratuit. 

„Dacă discutăm despre educație, puteți observa că eu niciodată nu am ridicat tonul și nu am fost lipsită de față de colegii mei. Da, am fost ironică în această dispută, dar ironia nu a venit din senin și nici nu a fost una gratuită”.

Mirela Retegan și Maya au părăsit Asia Express

Mirela Retegan și Maya au părăsit competiția Asia Express, în urma ediției a șaptea a sezonului. Cele două au ajuns la finalul aventurii lor, iar fondatoarea Găștii Zurli a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre felul în care a primit această veste.

„Astăzi, pentru echipa Maya & Mirela, Asia Express se oprește. Am primit acest final cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu mare ușurare. Vă rog să nu vă supărați pe mine, toți cei care ați sperat că poate fi mai mult. Credeți-mă, nu mai puteam”, a transmis Mirela Retegan.

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