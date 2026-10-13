Loredana Chivu și Alex Gîlcă, noapte de coșmar la Asia Express! „Săracul, este pedepsit”
O nouă ediție a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii le-a adus concurenților provocări nu doar pe traseu, ci și în momentul în care au trebuit să găsească un loc în care să-și petreacă noaptea. În episodul 23 al sezonului 9, difuzat pe 13 octombrie 2026, Loredana Chivu și Alex Gîlcă au reușit să găsească o gazdă care să-i primească, însă condițiile din locuință le-au dat motive să se gândească de două ori la confortul de care urmau să aibă parte.
Deși casa în care au ajuns părea suficient de spațioasă, lucrurile nu au fost la fel de simple pentru amândoi. Loredana a descoperit că putea încălzi încăperea în care urma să doarmă, folosind aerul condiționat, în timp ce Alex a fost nevoit să se pregătească pentru o noapte mai puțin plăcută. Partenerul ei a primit o cameră în care nu ajungea aerul cald și a trebuit să se mulțumească și cu o canapea mică, scrie Observator.
Loredana Chivu a găsit o soluție pentru a nu dormi în frig
În timpul căutărilor pentru cazare, cei doi concurenți au întâlnit un bărbat care se afla la poarta casei sale și care s-a arătat dispus să le ofere un loc unde să înnopteze. Pentru echipa formată din Loredana Chivu și Alex Gîlcă, găsirea unei gazde a reprezentat un pas important după o zi petrecută în cadrul competiției, însă adevărata provocare a apărut în momentul în care au văzut condițiile din locuință.
Alex a remarcat dimensiunile casei, surprins de spațiul pe care îl aveau la dispoziție. „Uite că aveau o casă, ditamai casa”, a spus concurentul, după ce a văzut locul în care urmau să fie primiți.
Nici Loredana nu a trecut cu vederea detaliile camerei în care urma să se odihnească. Aceasta a observat că exista un pat, însă lipseau pernele, un amănunt care arăta că locul nu oferea neapărat toate condițiile cu care ar fi fost obișnuiți acasă.
„E un pat, e ok, nu avem perne”, a remarcat Loredana Chivu.
Totuși, concurenta a găsit rapid un motiv de mulțumire: în încăpere exista un aparat de aer condiționat care putea fi folosit și pentru încălzire. Astfel, chiar dacă nu avea parte de toate condițiile ideale, Loredana considera că putea găsi o soluție pentru a trece mai ușor peste noapte.
„Eu mă bucur că am aer condiționat, pentru că pot să îl dau pe cald și nu mai dorm în frig”, a explicat ea.
Situația părea, așadar, ceva mai bună pentru Loredana, care putea să-și încălzească încăperea și să se pregătească pentru odihnă. Pentru Alex, însă, lucrurile aveau să fie diferite.
Alex Gîlcă, nevoit să doarmă într-o cameră fără aer cald
Dacă Loredana a avut posibilitatea să folosească aerul condiționat pentru a încălzi camera, partenerul său a trebuit să accepte condiții mai puțin confortabile. Alex Gîlcă urma să doarmă într-o altă încăpere, unde căldura nu ajungea, ceea ce însemna că avea să petreacă noaptea într-un spațiu mai rece.
Concurentul a explicat că se va culca îmbrăcat, pregătindu-se astfel pentru condițiile pe care le avea la dispoziție. „Desigur că eu o să mă culc îmbrăcat, ca întotdeauna”, a declarat Alex.
Loredana a povestit apoi că partenerul său nu va beneficia de aceeași sursă de căldură pe care o avea ea în cameră. Situația a făcut-o să spună că Alex era, practic, cel care avea de înfruntat partea mai neplăcută a cazării din acea seară.
„Alex, săracul, este pedepsit și în această seară, pentru că el trebuie să doarmă în altă cameră, iar la el nu ajunge aerul cald, din păcate”, a explicat Loredana Chivu.