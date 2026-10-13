 Loredana Chivu și Alex Gîlcă, noapte de coșmar la Asia Express! „Săracul, este pedepsit”
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Loredana Chivu și Alex Gîlcă, noapte de coșmar la Asia Express! „Săracul, este pedepsit”

#Asia Express
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O nouă ediție a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii le-a adus concurenților provocări nu doar pe traseu, ci și în momentul în care au trebuit să găsească un loc în care să-și petreacă noaptea. În episodul 23 al sezonului 9, difuzat pe 13 octombrie 2026, Loredana Chivu și Alex Gîlcă au reușit să găsească o gazdă care să-i primească, însă condițiile din locuință le-au dat motive să se gândească de două ori la confortul de care urmau să aibă parte.

Alex Gîlcă
Alex Gîlcă Foto: Antena 1

Deși casa în care au ajuns părea suficient de spațioasă, lucrurile nu au fost la fel de simple pentru amândoi. Loredana a descoperit că putea încălzi încăperea în care urma să doarmă, folosind aerul condiționat, în timp ce Alex a fost nevoit să se pregătească pentru o noapte mai puțin plăcută. Partenerul ei a primit o cameră în care nu ajungea aerul cald și a trebuit să se mulțumească și cu o canapea mică, scrie Observator.

Loredana Chivu a găsit o soluție pentru a nu dormi în frig

În timpul căutărilor pentru cazare, cei doi concurenți au întâlnit un bărbat care se afla la poarta casei sale și care s-a arătat dispus să le ofere un loc unde să înnopteze. Pentru echipa formată din Loredana Chivu și Alex Gîlcă, găsirea unei gazde a reprezentat un pas important după o zi petrecută în cadrul competiției, însă adevărata provocare a apărut în momentul în care au văzut condițiile din locuință.

Alex a remarcat dimensiunile casei, surprins de spațiul pe care îl aveau la dispoziție. „Uite că aveau o casă, ditamai casa”, a spus concurentul, după ce a văzut locul în care urmau să fie primiți.

Nici Loredana nu a trecut cu vederea detaliile camerei în care urma să se odihnească. Aceasta a observat că exista un pat, însă lipseau pernele, un amănunt care arăta că locul nu oferea neapărat toate condițiile cu care ar fi fost obișnuiți acasă.

„E un pat, e ok, nu avem perne”, a remarcat Loredana Chivu.

Totuși, concurenta a găsit rapid un motiv de mulțumire: în încăpere exista un aparat de aer condiționat care putea fi folosit și pentru încălzire. Astfel, chiar dacă nu avea parte de toate condițiile ideale, Loredana considera că putea găsi o soluție pentru a trece mai ușor peste noapte.

Eu mă bucur că am aer condiționat, pentru că pot să îl dau pe cald și nu mai dorm în frig”, a explicat ea.

Situația părea, așadar, ceva mai bună pentru Loredana, care putea să-și încălzească încăperea și să se pregătească pentru odihnă. Pentru Alex, însă, lucrurile aveau să fie diferite.

Alex Gîlcă, nevoit să doarmă într-o cameră fără aer cald

Dacă Loredana a avut posibilitatea să folosească aerul condiționat pentru a încălzi camera, partenerul său a trebuit să accepte condiții mai puțin confortabile. Alex Gîlcă urma să doarmă într-o altă încăpere, unde căldura nu ajungea, ceea ce însemna că avea să petreacă noaptea într-un spațiu mai rece.

Concurentul a explicat că se va culca îmbrăcat, pregătindu-se astfel pentru condițiile pe care le avea la dispoziție. „Desigur că eu o să mă culc îmbrăcat, ca întotdeauna”, a declarat Alex.

Loredana a povestit apoi că partenerul său nu va beneficia de aceeași sursă de căldură pe care o avea ea în cameră. Situația a făcut-o să spună că Alex era, practic, cel care avea de înfruntat partea mai neplăcută a cazării din acea seară.

Alex, săracul, este pedepsit și în această seară, pentru că el trebuie să doarmă în altă cameră, iar la el nu ajunge aerul cald, din păcate”, a explicat Loredana Chivu.

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