Asia Express, surpriză neașteptată pentru concurenți. Ce anunț a făcut Irina Fodor

Ultima ediție a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” a venit cu noi provocări pentru concurenți, dar și cu surprize care le-au dat planurile peste cap. După ce Irina Fodor i-a anunțat că, timp de două zile, vor renunța la partenerii lor inițiali și vor forma echipe noi, prezentatoarea a făcut un alt anunț neașteptat: de această dată, nicio echipă nu va beneficia de imunitate.

Irina Fodor. Foto: Antena 1.

Schimbul de parteneri a venit la pachet cu provocări suplimentare și momente tensionate. Ajunși în China, concurenții au fost nevoiți să se adapteze noilor formule și să găsească o cale de a colabora cu partenerii de drum, pentru a putea face față probelor.

Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Asia Express

Pe parcursul competiției, toate echipele au depus eforturi pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor, fiecare minut putând face diferența. Concurenții nu știau însă că, la finalul cursei, îi așteaptă o nouă surpriză și că rezultatul obținut nu le va garanta protecția în fața eliminării.

Prezentatoarea le-a explicat că lipsa imunității este legată de schimbul temporar de parteneri, iar situația se va clarifica abia după revenirea la formulele inițiale. Doar una dintre echipe va putea fi pusă la adăpost de eliminare.

„Într-o lume a simbolurilor, a energiei și a echilibrului, nimic nu este întâmplător. Astăzi nu ofer nicio imunitate și asta pentru că mixul este în continuare legat cu fir de mătase. Se va dezlega mâine, când se vor reîntâlni și unde doar o echipă, reunită în formula inițială, va fi pusă la loc sigur de eliminare. Deocamdată, nimeni nu bănuiește ce le rezervă destinul”, a spus Irina Fodor, înainte ca echipele să ajungă în fața ei, potrivit Antena 1.

Irina Fodor, cucerită de experiența din China

Dincolo de provocările competiției, Irina Fodor se bucură de experiența trăită în China, o destinație care a impresionat-o prin condițiile de cazare și ospitalitatea localnicilor.

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea a povestit că atât ea, cât și colegii săi au fost surprinși de calitatea cazărilor. La început, aceștia s-au întrebat dacă nu cumva au avut parte de un tratament special, însă au descoperit că ospitalitatea și grija pentru confortul oaspeților sunt lucruri obișnuite în China.

„Anul ăsta chiar m-a uimit și credeam că am făcut ceva bine și că am primit vreun premiu. Dar credeam toți unii despre ceilalți. Când vorbeam cu colegii mei, toți ne întrebam același lucru: ce-am făcut bine că avem niște cazări frumoase? Cazările erau frumoase pentru că așa sunt cazările în China.

Adică ei se străduiesc să se simtă bine turistul, musafirul, cine stă în camera respectivă, să aibă cam tot ce-i trebuie și să se simtă bine. Și atunci m-ar pedepsi Dumnezeu să mă văicăresc sezonul ăsta de ceva din punctul ăsta de vedere. Nici nu se pune problema. M-aș duce acolo în vacanță, ca să înțelegi cât de bine m-am simțit. Când am auzit că s-a deschis ruta București-Beijing, s-a aprins beculețul”, a mărturisit Irina Fodor pentru libertatea.ro.