 Irina Fodor a spus adevărul despre cazările din China, la „Asia Express”. Ce a uimit-o pe prezentatoare
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Irina Fodor a spus adevărul despre cazările din China, la „Asia Express”. Ce a uimit-o pe prezentatoare

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Irina Fodor a vorbit despre experiența ei din China, din cadrul emisiunii „Asia Express”. Aceasta a dezvăluit cum au fost cazările de pe acest continent, de-a lungul aventurii. Ce suveniruri i-a luat fiicei sale, Diana.

Irina Fodor, despre cazările din China.
Irina Fodor, despre cazările din China. Foto: Instagram

Prezentatoarea TV a „dat din casă” și a vorbit despre experiențele sale cu cazările din China. Irina Fodor a rămas plăcut surprinsă la acest capitol și susține că și-ar organiza și o vacanță acolo. Cum a fost primită de localnici și cu ce suveniruri a plecat acasă la Diana.

Irina Fodor, dezvăluiri despre cazările din China

Prezentatoarea a povestit despre experiența sa din China, atunci când vine vorba de cazări. Irina Fodor susține că localnicii au obiceiul de a fi foarte atenți la nevoile oaspeților și a fost tratată foarte bine pe parcursul filmărilor pentru emisiuni. De asemenea, o încântă gândul unei vacanțe petrecută pe teritoriul asiatic.

„Anul ăsta chiar m-a uimit și credeam că am făcut ceva bine și că am primit vreun premiu. Dar credeam toți unii despre ceilalți. Când vorbeam cu colegii mei, toți ne întrebam același lucru: ce-am făcut bine că avem niște cazări frumoase? Cazările erau frumoase pentru că așa sunt cazările în China.

Adică ei se străduiesc să se simtă bine turistul, musafirul, cine stă în camera respectivă, să aibă cam tot ce-i trebuie și să se simtă bine. Și atunci m-ar pedepsi Dumnezeu să mă văicăresc sezonul ăsta de ceva din punctul ăsta de vedere. Nici nu se pune problema. M-aș duce acolo în vacanță, ca să înțelegi cât de bine m-am simțit. Când am auzit că s-a deschis ruta București-Beijing, s-a aprins beculețul”, a mărturisit Irina Fodor pentru libertatea.ro.

Ce i-a cumpărat Irina Fodor fiicei sale, Diana, din China

Irina Fodor nu a uitat nici de cei dragi în aventura sa din China. Prezentatoarea TV a făcut și puțin shopping înainte să se întoarcă acasă. Aceasta susține că Diana a avut și câteva dorințe pe care, desigur, i le-a îndeplinit. De asemenea, nu s-a neglijat nici pe ea.

„Pentru Diana făceam poze prin magazine și îmi spunea ce să-i aduc de pe acolo. Tot felul de jucărele, gadgeturi – n-am înțeles la ce folosesc, dar, mă rog, i le-am luat. Haine mi-am luat, dar nu foarte multe. Adică nu-ți imagina că m-am întors cu un troller plin de haine”, a mai declarat Irina Fodor pentru sursa citată.

Diferența dintre experiența trăită în Uzbekistan, de cea trăită în China

Prezentatoarea a vorbit și despre diferențele pe care le-a observat dintre Uzbekistan și China. Uzbekistan este o zonă plină de istorie, se simte „un alt vibe”, pe când China este regina tehnologiei, iar saltul de la o zonă la alta a fost foarte „provocator”.

„În Uzbekistan n-am stat foarte mult, dar acolo este alt vibe. Deșertul, tot mediul înconjurător care te duce cu gândul direct la Drumul Mătăsii cel de pe timpuri. De altfel, Uzbekistanul era un punct important al comerțului pe Drumul Mătăsii. Încă se vede treaba asta și astăzi, pentru că poți cumpăra mătase la prețuri chiar decente de pe acolo. Am văzut altă cultură acolo, pusă în contrast cu tehnologia din China.

A fost un prag destul de provocator, așa, de sărit dintr-o parte în alta. În schimb, în Uzbekistan, mâncarea uau, senzațională! Un mix absolut nebunesc. Pare mâncare libaneză, dar nu e. Au și ciorbe cumva din influența rusească. E câte ceva bun din toate. N-ai cum să te ridici de la masă fără să fii sătul, în niciun caz”, a mai spus Irina Fodor.

Cum a ajuns Irina Fodor prezentatoare la „Asia Express”

Mona Segall a dezvăluit cum a ajuns Irina Fodor prezentatoare la emisiunea „Asia Express”. Cunoscuta producătoare TV a menționat că nu a fost ideea ei, ci a venit de la departamentul de selecție. După o probă, echipa a decis că ea este cea mai potrivită pentru acest rol.

Am vorbit cu echipa mea de casting. Ei au propus-o și pe urmă ne-am întâlnit, am dat o probă și mi-am dat seama că e ceea ce trebuie. Cătălin Prini, el a venit cu ideea. El a propus-o”, a declarat Mona Segall pentru libertatea.ro.

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