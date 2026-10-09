Cum s-a schimbat relația Irinei Fodor cu fiica ei, ajunsă la adolescență: „Ne mai și pune la punct”

Diana, fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor, a ajuns la vârsta adolescenței, iar viața de familie trece printr-o nouă etapă. La 15 ani, tânăra începe să își contureze tot mai clar personalitatea, are propriile opinii și nu se sfiește să își susțină punctul de vedere. Pentru părinții ei, această perioadă este una interesantă, dar vine și cu provocarea de a găsi echilibrul între reguli, libertate și responsabilitate.

Irina și Răzvan Fodor alături de fiica lor Foto: Arhivă

Într-un interviu acordat revistei VIVA!, cei doi au vorbit deschis despre relația cu fiica lor și despre felul în care s-au adaptat schimbărilor din ultimii ani. Irina Fodor a explicat de ce nu consideră că trebuie să fie cea mai bună prietenă a adolescentei, în timp ce Răzvan Fodor a recunoscut că este un tată protector. Amândoi își doresc ca Diana să aibă libertatea de a-și descoperi pasiunile, fără să piardă din vedere valorile și limitele învățate în familie.

Irina Fodor crede că ar fi o greșeală să fie cea mai bună prietenă a fiicei ei

Pentru Irina Fodor, adolescența fiicei sale nu este neapărat perioada dificilă despre care se vorbește adesea. Prezentatoarea spune că îi place să vadă cum Diana devine un om cu propriile idei, cu simțul umorului și cu preferințe bine conturate. În plus, discuțiile din familie s-au schimbat: fata nu mai acceptă pur și simplu indicațiile părinților, ci pune întrebări, argumentează și își susține opiniile.

„E foarte mișto la 15 ani. Știu că există toată povestea asta cu adolescența ca perioadă îngrozitoare și probabil că vom mai avea și noi momentele noastre, dar mie îmi place enorm etapa asta. E un om cu care poți să vorbești. Are opinii, are umor, are gusturile ei, ne contrazice, argumentează, ne mai și pune la punct”, a povestit Irina Fodor.

Și Răzvan Fodor privește cu interes această transformare. Actorul spune că este fascinant să observe cum fiica lui începe să se desprindă treptat de părinți și să își construiască propria identitate. În același timp, recunoaște că noua etapă îi obligă pe adulți să își adapteze felul în care comunică și să accepte că adolescenta poate avea, uneori, dreptate.

„Mie mi se pare fascinant să văd cum începe să se desprindă de noi și să devină ea. Nu mai e copilul căruia îi spui pur și simplu ce să facă. Acum trebuie să explici, să negociezi, să accepți că uneori are dreptate și ea. E greu,” a mărturisit acesta.

În ceea ce privește rolul său de mamă, Irina Fodor consideră că apropierea de copil nu presupune renunțarea la autoritate. Prezentatoarea nu își dorește să ocupe locul prietenelor de aceeași vârstă ale Dianei, ci să rămână persoana care îi oferă sprijin, îndrumare și echilibru atunci când are nevoie.

„Cred că ar fi o greșeală să încerc să fiu cea mai bună prietenă a ei. Ea are nevoie de prietene de vârsta ei și are nevoie și de o mamă. Eu sunt un om destul de pragmatic, iar uneori trebuie să îi reamintești copilului că există și ziua de mâine, că are o viață lungă și frumoasă înainte și că, pentru a se bucura de toate, trebuie să fie și un pic prudentă, și cu fața la joc și la consecințe”, a explicat Irina.

Ce relație are Diana cu tatăl ei

Răzvan Fodor nu ascunde cât de apropiat este de fiica sa și recunoaște că este un tată protector. Actorul spune că Diana știe deja care sunt limitele sale și în ce situații există loc pentru discuții și negocieri. Pentru el, regulile sunt importante, însă la fel de important este ca adolescenta să le înțeleagă rostul, nu doar să le respecte pentru că așa i s-a spus.

„Sunt topit după ea, asta n-am ascuns niciodată. Dar știu sigur că a înțeles cam care sunt limitele mele, unde se poate negocia și unde nu. Cred că sunt un tată rezonabil, atât timp cât se va ghida după principiile și valorile învățate în casă. Sigur că există reguli. Dar prefer să știe de ce există o regulă, nu doar că «a zis tata». Și da, sunt protector. Nici ăsta nu e vreun secret. Chiar vreau să se știe asta.”, a declarat Răzvan Fodor.

Cei doi părinți încearcă să îi ofere fiicei lor libertatea de a-și descoperi interesele, fără să o grăbească să aleagă un anumit drum profesional. Diana are mai multe preocupări, iar familia preferă să îi ofere ocazii să experimenteze, în loc să îi impună o direcție.

Răzvan Fodor a explicat că fiica lui tocmai a trecut printr-o perioadă în care școala, examenele și admiterea au ocupat un loc important în viața sa. Acum, spune actorul, tânăra pare să aibă mai multă disponibilitate pentru a explora și alte domenii.

Irina Fodor observă, la rândul său, că Diana are o latură artistică pronunțată, că îi place muzica și că are sensibilitate și umor. Cu toate acestea, prezentatoarea nu vrea să îi stabilească de pe acum un traseu pe care să îl urmeze până la maturitate.

„Dar e clar că are și o zonă artistică foarte dezvoltată. Are umorul ei, are sensibilitatea ei artistică, îi place muzica foarte mult. Dar, în același timp, este un copil curios și nu vreau să-i spunem noi acum: «Tu trebuie să faci asta!». Are 15 ani. Ar fi trist să știe deja exact ce va face până la 60”, a spus Irina.