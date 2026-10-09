 Lupta cu depresia din spatele glumelor de pe scenă. Mărturisirile lui Micutzu: „Am reușit doar ridicându-mă din pat”
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Lupta cu depresia din spatele glumelor de pe scenă. Mărturisirile lui Micutzu: „Am reușit doar ridicându-mă din pat”

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Comediantul și actorul Cosmin Nedelcu, cunoscut publicului drept Micutzu, face parte din distribuția filmului Teambuilding 2, lansat recent în București. Prezent la evenimentul de gală, acesta a vorbit atât despre noul proiect cinematografic, cât și despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa: lupta cu depresia.

Micutzu la 40 de intrebari cu Denise Rifai Foto Kanal D JPG
Foto: arhivă

Lupta comediantului cu depresia

Micutzu a mărturisit pentru Viva că ani la rând s-a confruntat cu această problemă și că procesul de vindecare a implicat schimbări simple, dar esențiale în rutina sa zilnică. Actorul a explicat că a încercat să își creeze preocupări sănătoase, care să îl ajute să iasă din stările dificile.

„Am reușit doar ridicându-mi fundul din pat și mergând la aer, stând în soare, citind… Mi-am făcut tot felul de preocupări, cum ar fi să fac sport și am încercat să mănânc mai sănătos”, a declarat comediantul.

Întrebat ce sfat le-ar oferi persoanelor care trec prin situații similare, comediantul a subliniat importanța ajutorului specializat, recomandând fără ezitare consultarea unui specialist.

„Să consulte un specialist, asta le recomand”, a spus Micutzu.

La ce să se aștepte fanii de la „Teambuilding 2”

Pe lângă mărturisirile personale, actorul a vorbit și despre Teambuilding 2, film în care joacă alături de Matei Dima, Ionuț Rusu și o serie de actori și comedianți noi. Potrivit lui, publicul va regăsi în continuare umorul care a consacrat primul lungmetraj, dar și personaje și situații noi.

„Sunt oameni noi în Teambuilding 2, oameni tineri și foarte faini. Actori buni și oameni minunați”, a declarat Micutzu, adăugând că spectatorii ar putea fi tentați să vadă filmul chiar de două ori.

TEAMBUILDING s-a întors pe marile ecrane

Lansat în 2022, primul Teambuilding a depășit rapid statutul unei comedii de succes și a devenit unul dintre cele mai urmărite filme românești de după 1990, cu peste un milion de spectatori în cinematografe.

Filmul a transformat situații pe care milioane de români le recunoșteau din propria viață profesională, de la limbaj corporate și ședințe la rivalități între departamente și inevitabilele teambuildinguri, într-o comedie care a generat conversație, replici memorabile și un public masiv.

Teambuilding 2 pornește de la o realitate foarte actuală: felul în care muncim se schimbă mai repede decât reușim noi să ne schimbăm. Inteligența artificială promite să transforme joburi, Generația Z vine cu o relație diferită cu munca, iar companiile încearcă în continuare să rezolve probleme complicate cu meetinguri, prezentări și, inevitabil, câte un teambuilding.

Horia și gașca primesc o nouă provocare profesională. Numai că, înainte să poată convinge pe cineva că sunt pregătiți pentru viitor, trebuie să demonstreze că sunt capabili să funcționeze ei înșiși ca echipă. Așa începe un nou teambuilding, organizat de această dată într-un resort viticol din Republica Moldova, unde se întâlnesc echipe, generații și filosofii de viață foarte diferite. 

„Cred că oamenilor le-a plăcut primul film și pentru că personajele nu erau niște personaje abstracte. Toți am lucrat cu un Horia, un Emil sau o Lorena. Poate chiar am fost unul dintre ei la un moment dat. Acum îi găsim câțiva ani mai târziu, într-o lume care vorbește despre AI, Gen Z și despre cum o să arate munca în viitor, dar oamenii au rămas la fel de complicați. Și de aici vine foarte mult din comedie. Tehnologia evoluează fantastic. Noi... mai vedem”, spune Cosmin Nedelcu – Micutzu.

Teambuilding 2 îi readuce împreună pe Cosmin Nedelcu – Micutzu, Matei Dima, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Vlad Ianuș și Nicu Banea, alături de Șerban Pavlu, Ștefan Iancu și Bogdan Iancu.

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