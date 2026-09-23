Își știu sau nu parolele telefoanelor? Ce spun Irina și Răzvan Fodor despre relația lor

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă, iar povestea lor de iubire se apropie de două decenii. Cei doi au reușit să își păstreze relația unită de-a lungul anilor și au povestit recent cum gestionează momentele tensionate din cuplu, dar și cât de multă transparență există între ei.

Irina și Răzvan Fodor. Foto: Facebook

Răzvan Fodor: „După aproape douăzeci de ani, misterul nu mai este parola telefonului”

De curând, în cadrul unui interviu oferit împreună, Răzvan și Irina Fodor au mărturisit că între ei nu există secrete atunci când vine vorba despre telefoanele personale. Cei doi își cunosc parolele și au acces unul la telefonul celuilalt, lucru pe care prezentatorul l-a explicat prin faptul că, după aproape 20 de ani de relație, telefoanele au devenit mai degrabă un instrument pe care îl folosesc în comun pentru lucrurile de zi cu zi.

„Normal că ne știm parolele. Cum spuneam mai sus, ne schimbăm de multe ori rolurile între noi și avem nevoie de lucruri absolut banale: «Intră tu și plătește aia», «Vezi mesajul ăla», «Trimite poza de la mine». După aproape douăzeci de ani, misterul nu mai este parola telefonului. Misterul este unde și-a pus Irina cheile”, spune Răzvan, într-un interviu viva.ro.

Irina Fodor, geloasă la începutul relației cu Răzvan

Acest subiect a condus și la o altă dezvăluire, făcută de Irina Fodor, care a povestit că, la începutul relației cu Răzvan, era o femeie geloasă. În timp, însă, prezentatoarea a reușit să își gestioneze aceste trăiri și să privească lucrurile diferit, mai ales pentru că partenerul său nu i-a oferit motive reale de gelozie.

„Ca să fiu sinceră, la începutul relației eu am fost mai geloasă. Eram foarte tânără, iar domnul Fodor era deja Răzvan Fodor, cu admiratoare, cu tot tacâmul. După care am înțeles două lucruri: unu, că pe omul ăsta chiar îl iubește toată lumea și trebuie să mă obișnuiesc; doi, că el nu mi-a dat niciodată motive reale să fiu geloasă”, a declarat Irina.

Răzvan Fodor: „Eu n-am fost gelos”

La rândul său, Răzvan Fodor a mărturisit că nu este un bărbat gelos, cel puțin nu într-un mod care să le afecteze relația. Prezentatorul a explicat că nu consideră că într-un cuplu este sănătos ca partenerii să se verifice constant.

„Eu n-am fost gelos. Sau, mă rog, nu într-un fel care să ne conducă viața. Nu poți să trăiești cu un om și să-l verifici întruna. Ce viață mai e aia?”, a continuat Răzvan.

Cum arată romantismul în relația lor

După aproape două decenii de relație, Irina și Răzvan Fodor au vorbit și despre felul în care s-a schimbat romantismul dintre ei. Pentru prezentatoare, gesturile simple și atenția acordată celuilalt au ajuns să conteze mai mult decât lucrurile spectaculoase.

„La noi romantismul s-a mai… maturizat. (râde) Dar sunt alte gesturi care pentru mine valorează mult mai mult acum. Să-mi facă ceva bun de mâncare când știe că vin obosită, să organizeze lucrurile astfel încât eu să nu mai am nimic de făcut, să spună: «Hai, plecăm noi doi undeva!». Lucrurile astea mici au devenit foarte importante”, a povestit Irina.

La rândul său, Răzvan Fodor a mărturisit că apreciază momentele petrecute în doi și consideră că acestea reprezintă, în prezent, forma lor de romantism.

„Dar îmi place să avem timpul nostru. Să plecăm undeva doar noi, să ieșim la masă, să bem un vin, să stăm de vorbă. Cred că, după atâția ani, asta e forma noastră de romantism”, a explicat Răzvan.