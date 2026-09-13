 Răzvan Fodor, urare cu umor pentru ziua de naștere a soției. Ce i-a transmis Irinei Fodor: „Iubita mea”
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FotoRăzvan Fodor, urare cu umor pentru ziua de naștere a soției. Ce i-a transmis Irinei Fodor: „Iubita mea”

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Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii „Asia Express” și soția lui Răzvan Fodor, a împlinit 38 de ani. Cu această ocazie, soțul ei i-a transmis un mesaj în felul său caracteristic pe Instagram.

Răzvan Fodor, mesaj pentru Irina de ziua ei de naștere
Răzvan Fodor, mesaj pentru Irina de ziua ei de naștere Foto: Instagram

Ce i-a transmis Răzvan Fodor soției sale, Irina Fodor

Răzvan Fodor și-a felicitat soția, Irina, printr-un mesaj scurt, dar savuros, în care a scris: „Mi s-a încărcat franțuzoaica 38%. La mulți ani, iubita mea!”. 

Urarea a fost însoțită de un carusel de fotografii, în care Irina apare într-o ținută modernă, cu un look minimalist și elegant, în care zâmbește larg la cameră.

În comentarii, urmăritorii au scris mai multe mesaje de bine, printre care și actorul Pavel Bartoș: „Fericire!”, a comentat el.

„La mulți ani, cu multă sănătate și fericire alături de familia ta frumoasă!”, „Să fie mulți, să fie buni și liniștiți!”, „La mulți ani fericiți și frumoși!”, sunt câteva dintre mesajele urmăritorilor.

Ce fel de părinți sunt Răzvan Fodor și Irina Fodor

Răzvan Fodor și soția sa, Irina Fodor, sunt părinții unei adolescente, Diana, care a venit pe lume în 2011. Recent, tânăra a încheiat clasa a VIII-a și a susținut Evaluarea Națională. 

În cadrul unui interviu, Irina Fodor a vorbit despre relația pe care o are cu fiica sa și despre modul în care ea și Răzvan Fodor gestionează rolul de părinți. Prezentatoarea a mărturisit că, atunci când au opinii diferite în privința educației Dianei, evită să le exprime în fața acesteia și discută întotdeauna între ei pentru a ajunge la un numitor comun.

„Când avem opinii diferite în privința Dianei, nu le spunem niciodată în fața ei. Adică ne știm foarte bine și ne simțim foarte bine după atâția ani și atunci orice ton, orice topică un pic schimbată într-o propoziție îi dă semnal celuilalt: «Vezi că eu nu sunt de acord cu asta.» Și atunci, după ce ea se duce la somn sau își vede de treaba ei, fiecare vorbește, cu argumente de om, despre părerea lui. Și atunci ajungem la un consens”,  a spus vedeta pentru Unica.  

Irina Fodor: „Dacă doar de la asta am pierdut un punct, e în regulă”

Un moment pe care Irina Fodor l-a descris drept unul dureros a fost acela în care și-a întrebat fiica ce notă le-ar acorda, ei și lui Răzvan Fodor, pentru felul în care și-au îndeplinit rolul de părinți. Deși se aștepta la un răspuns mai mare, Diana le-a oferit nota 8, explicând că regulile impuse în casă au cântărit în evaluarea sa.

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