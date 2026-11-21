Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în sezonul rece, umiditatea din interiorul casei va fi tot mai mare, iar, mai ales datorită faptului că nu vom mai aerisi atât de des, va crește și riscul apariției mucegaiului. Din fericire, există o metodă germană care ne poate ajuta să aerisim casa rapid și ușor.

Casa se va aerisi rapid Foto: Getty Images

Mulți oameni aleg să țină geamurile cât mai închise iarna, pentru a nu irosi căldură și, pur și simplu, deoarece nu suportă aerul rece care vine de afară. Însă, pentru a reduce cât mai mult riscul apariției mucegaiului și pentru a respira constant aer curat, tot rămâne important să aerisim casa.

În Germania, oamenii folosesc metoda „aerisire-șoc” și nu este nevoie să ținem fereastra deschisă pentru perioade lungi. Practic, aerul umed și îmbâcsit din locuință este înlocuit rapid cu cel de afară, folosind această metodă.

Cum funcționează metoda germană

Cunoscută în limba germană ca „Stoßlüften”, metoda presupune deschiderea completă a ferestrelor vreme de câteva minute. Astfel, se va face curent și, într-un timp foarte scurt, aerul umed din casă va fi complet înlocuit înainte ca suprafețele din casă să apuce să se răcească.

Metoda „aerisirii-șoc” este una foarte populară în Germania, iar aerisirea casei este atât de importantă în această țară, încât unele contracte de închiriere chiar o menționează în scris. Practic, nu este vorba numai despre confort, ci și despre reducerea riscului apariției mucegaiului.

Casa se va aerisi foarte repede

Pentru a pune în practică această metodă, geamurile trebuie deschise complet, nu doar rabatate. Acest lucru permite schimbul de aer cât mai rapid, înainte ca suprafețele să apuce să se răcească. Pentru a crea un curent de aer, trebuie deschise geamurile aflate pe laturi opuse ale locuinței.

Temperatura caloriferelor ar trebui redusă temporar, dacă acest lucru este posibil, iar durata aerisirii depinde de anotimp. Iarna, undeva în jur de 5-10 minute va fi de ajuns. Toamna și primăvara, intervalul optim este de 10-15 minute. Iar, nu în ultimul rând, vara, metoda poate fi folosită vreme de 20-30 de minute.