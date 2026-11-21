Sunt două alimente foarte populare, pe care nenumărați oameni le folosesc des atunci când gătesc. Este vorba despre unt și margarină, două produse versatile, care au nenumărate întrebuințări în bucătărie. Însă, poate că mulți dintre noi ne-am întrebat de-a lungul timpului care dintre acestea este, de fapt, mai sănătos.

Untul este folosit în multe rețete Foto: AdobeStock Images

Untul și margarina sunt produse folosite des în bucătărie. Însă, cei care doresc să adopte o dietă mai sănătoasă, mai ales dacă au probleme cu colesterolul, știu că astfel de produse, mai ales untul, nu sunt o alegere tocmai potrivită.

Atunci când vine vorba despre colesterol ridicat, este crucial să fim atenți la alimentele bogate în grăsimi saturate. Iar untul, în ciuda popularității sale, este, fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute alimente care conțin astfel de grăsimi. Din acest motiv, unii oameni aleg să-l înlocuiască cu margarină, iar nutriționiștii explică cât de sănătoase sunt, de fapt, ambele.

Untul este folosit în nenumărate rețete

În ce privește untul, aproape toate caloriile din acesta provin din grăsime, iar cea mai mare parte din acestea sunt grăsimi saturate. Un consum ridicat de grăsimi saturate poate crește nivelul colesterolului LDL, reducând capacitatea ficatului de a-l elimina din fluxul sanguin.

„Nu trebuie să vă faceți griji dacă folosiți ocazional puțin unt, însă consumul a câtorva linguri pe parcursul zilei se poate acumula și poate avea un impact semnificativ. De asemenea, îi încurajez pe oameni să privească alimentația în ansamblu, în loc să se concentreze asupra unui singur ingredient”, a spus nutriționistul Kiran Campbell, conform EatingWell.

Care aliment este recomandat de nutriționiști

În ce privește margarina, aceasta nu a fost niciodată menită să fie un aliment sănătos. De fapt, ea a apărut după ce armata lui Napoleon Bonaparte a avut nevoie de un înlocuitor simplu și ieftin pentru unt.

Cu toate acestea, margarina are un nivel mai scăzut de grăsimi saturate, iar grăsimile nesaturate au o proporție mai mare.

„Unele produse de margarină conțin și steroli vegetali, care pot contribui la scăderea suplimentară a nivelului colesterolului din sânge”, spune Qianzhi Jiang, dar beneficiile acestora vin mai mult din suplimente.

În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, nutriționiștii spun că margarina are un avantaj față de unt în ceea ce privește nivelul colesterolului.

„Margarina este, de obicei, o alegere mai bună, deoarece multe sortimente sunt preparate din uleiuri vegetale, care oferă o cantitate mai mare de grăsimi mononesaturate și polinesaturate, benefice pentru sănătatea inimii, și o cantitate mai mică de grăsimi saturate decât untul”, explică Campbell.