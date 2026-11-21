Toți cei care au călătorit cu avionul s-au lovit de această problemă. Iar, cu cât destinația a fostu na mai îndepărtată, cu atât acest fenomen a fost mai sever. Din fericire, există câteva metode la care putem apela pentru a ne simți mai bine odată ce avionul nostru aterizează.

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Este vorba despre o problemă comună, de care toți cei care călătoresc cu avionul se vor lovi, în cele din urmă. Mai precis, este vorba despre prezența decalajului de fus orar. Acesta este o tulburare a ritmului somn-veghe recunoscută medical, care apare atunci când călătorim rapid traversând cel puțin două fusuri orare.

„Atunci când călătorim traversând mai multe fusuri orare, ceasul nostru biologic intern continuă să funcționeze pentru o perioadă în funcție de ora orașului din care am plecat, ceea ce ne poate îngreuna menținerea stării de alertă pe parcursul zilei sau adormirea la ora obișnuită de culcare. Ritmul nostru circadian se adaptează la ora destinației mai lent decât ceasurile telefoanelor mobile”, explică medicul Nneoma Oparaji, potrivit EatingWell.

Mulți oameni se confruntă cu această problemă

În general, această problemă este foarte ușor de identificat. Practic, dacă resimțim simptome precum problemele digestive, senzația de oboseală constantă și probleme cu somnul, este foarte posibil ca de vină să fie decalajul de fus orar.

Din fericire, această problemă poate fi ținută sub control, spun medicii.

„Unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le ofer adesea, în calitate de persoană care călătorește de mai multe ori pe an în zone cu fusuri orare diferite, este să ne ajustăm programul de somn cu trei zile înainte de plecare, mai ales dacă urmează să traversăm mai multe fusuri orare”, explică Oparaji.

Ce sfaturi oferă medicii

De asemenea, este important ca odată ce ajungem la destinație să urmăm precis fusul orar local. Astfel, trebuie să luăm masa și să ne culcăm în funcție de ora de la destinație. În plus, trebuie să consumăm cât mai puțin alcool și să fim atenți la cât de multă cafea bem.

„Deși cofeina poate crește temporar starea de alertă, aceasta nu reglează ceasul biologic intern perturbat. Dacă simți nevoia să bei cafea, consum-o cu cel puțin șase ore înainte de culcare”, recomandă și medicul Lynette Gogol.