Oamenii din întreaga lume caută modalități de a încetini procesul de îmbătrânire, iar o plantă specială originară din Asia ar putea fi o soluție perfectă în astfel de cazuri. Este vorba despre jiaogulan, care este cunoscută și ca „planta longevității” sau „planta nemuririi”.

Este o plantă populară în Asia Foto: IStock

Soluțiile naturale pentru susținerea longevității sunt mai populare ca oricând. Indiferent dacă este vorba despre plante rare, dietă sau de un stil de viață mai sănătos, oamenii din întreaga lume fac schimbări care să le permită să se bucure de o viață cât mai îndelungată.

Iar jiaogulan, o plantă originară din Asia, poate fi perfectă în astfel de situații. Ea este folosită de secole în medicina tradițională asiatică, iar, potrivit Fakt, poate fi găsită astăzi sub formă de frunze uscate pentru ceai, capsule, tablete sau extracte concentrate.

Este folosită în medicina tradițională

Numele științific al acestei plante este „Gynostemma pentaphyllum” și mai este cunoscută în mod popular și ca „ginseng cu cinci frunze”. Lăstarii cățărători ai plantei pot ajunge la o înălțime de zece metri, iar planta face parte din familia dovleceilor.

Studiile au arătat că planta poate avea un efect antioxidant și antiinflamator și că poate proteja celulele împotriva stresului oxidativ. În plus, planta ne poate ajuta să gestionăm mai ușor nivelul de stres fizic și mental.

Poate fi utilă pentru organism

Consumul de jiaogulan este asociat cu reglarea tensiunii arteriale, și a colesterolului, cât și cu scăderea glicemiei și cu susținerea mușchiului cardiac. Mai mult decât atât, planta ar fi bună și pentru a îmbunătăți capacitatea respiratorie, motiv pentru care mulți sportivi apelează la ea.

În cadrul unui studiu care a durat 16 săptămâni și care a vizat persoanele supraponderale, s-a sesizat faptul că cei care au luat extract de jiaogulan au reușit să slăbească mai ușor. Planta poate fi consumată sub formă de ceai și nu ar trebui să bem mai mult de patru căni pe zi.

Există situații în care consumul acestei plante poate avea efecte secundare, precum greață, vărsături, diaree sau constipație. Medicii recomandă consultarea unui medic înainte de a introduce planta în dieta noastră.