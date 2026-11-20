Ce ar fi trebuit să fie doar o simplă vacanță de o lună s-a transformat într-o experiență de vis care deja durează de aproape doi ani, pentru un român aflat în Spania. El a locuit pentru o perioadă și în Anglia, dar a spus că a găsit în Spania toate lucrurile care îi lipseau.

Daniel Balaș a rămas în Spania Foto: Facebook

Într-o postare făcută în mediul online, Daniel Balaș a povestit că, în urmă cu un an și nouă luni, a ajuns în Spania pentru o vacanță de o lună. Iar, în scurt timp, s-a decis să rămână pe termen lung în această țară.

„În urmă cu un an și nouă luni, am venit în Spania pentru o vacanță de o lună și… am uitat să mai plec! De la 18 ani mă știu un fugar prin lume.

Am locuit și în Anglia, dar nu m-am împăcat niciodată cu vremea de acolo. Parcă și soarele avea depresie! România este o țară superbă, dar, din păcate, sistemul și mentalitatea unor oameni îți pot transforma viața într-o luptă continuă”, a scris românul, potrivit adevarul.ro.

A decis să rămână în Spania

În ciuda faptului că s-a îndrăgostit de viața sa din Spania, românul avertizează internauții că chiriile sunt din ce în ce mai mari iar salariile nu țin pasul cu costul tot mai ridicat al vieții. Cu toate acestea, în ciuda dificultăților financiare, românul spune că viața din Spania este mult mai calmă.

„Dar aici am descoperit ceva ce, pentru mine, valorează enorm: liniștea! Oamenii par mai relaxați, își beau cafeaua fără grabă, zâmbesc, se plimbă și parcă nu trăiesc permanent cu nervii întinși la maximum. Bineînțeles, au și ei jigodiile lor, că nesimțirea este o boală internațională!”, a scris românul.

„Nicăieri nu este perfect”

Românul a mărturisit că s-a îndrăgostit de clima din Spania, iar de fiecare dată când revine în țară, Balaș resimte sentimente contradictorii.

„Vin destul de des în România și, de fiecare dată, mă încearcă două sentimente: bucuria că îmi revăd țara și tristețea când văd câtă nemulțumire există în jur. Parcă prea mulți oameni au uitat să mai trăiască. Muncesc, se stresează, se ceartă, discută politică și așteaptă mereu să vină vremuri mai bune. Și uite așa trec anii, iar viața se consumă așteptând să înceapă!”, a scris acesta.

În cele din urmă, românul a sfătuit internauții să urmeze mereu cursul pe care și-l doresc cu adevărat.

„Eu nu vă îndemn să plecați din România. Vă îndemn doar să nu vă condamnați la o viață care nu vă mai reprezintă, din frica de a o lua de la capăt. Am plecat de multe ori în viața asta. Am pierdut oameni, am schimbat locuri, am luat-o de la zero și am învățat că nicăieri nu este perfect”, a scris Balaș.