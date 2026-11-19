Intrarea Maicii Domnului în Biserică este unul dintre cele mai importante momente din calendarul religios. În fiecare an, această sărbătoare este marcată cu cruce roșie în calendar, pe data de 21 noiembrie.

Este o sărbătoare foarte importantă Foto: Shutterstock

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este cunoscută și sub numele de Ovidenie și este unul dintre cele mai importante momente din calendarul religios. Cu ocazia acestei sărbători, credincioșii vor avea parte de dezlegare la pește, prima din cadrul Postului Crăciunului.

Ce semnificație are Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Această sărbătoare este un moment menit să aducă voie bună credincioșilor, iar cu ocazia Intrării Maicii Domnului în Biserică este și dezlegare la pește. Prăznuită în fiecare an pe data de 21 noiembrie, sărbătoarea mai este cunoscută și sub nume precum Ovidenie sau Vovidenie, termeni de origine slavonă care se traduc ca „ceea ce se face văzută”.

Practic, această sărbătoare marchează momentul în care Maica Domnului a fost adusă de părinţii săi, Ioachim şi Ana, la Templul din Ierusalim, atunci când avea doar trei ani. Sfinții Ioachim și Ana nu mai puteau avea copii, motiv pentru care s-au rugat intens către Dumnezeu, în speranța că le va îndeplini visul de a avea un copil.

În cele din urmă, dorința li s-a împlinit, iar Dumnezeu a trimis un înger care le-a spus că vor avea o fată pe care trebuie să o boteze Maria. Atunci când Maica Domnului avea trei ani, părinții ei au adus-o la templu, unde a rămas până la vârsta de 15 ani.

Tradiții de Ovidenie

Există nenumărate tradiții legate de această zi importantă din calendarul ortodox. De exemplu, tradiția spune că, la fel ca de Crăciun, cerurile se deschid iar oamenii pot înțelege graiul animalelor. Cu această ocazie, oamenii se roagă pentru împlinirea celei mai mari dorințe pe care o au.

La țară, fetele care doresc să afle cu cine se vor căsători merg la fântână cu o lumânare albă, iar atunci când cântă cocoșul, lumânarea se aprinde și se pune pe marginea fântânii. Potrivit tradiției, fata care împlinește ritualul poate vedea chipul ursitului ei pe luciul apei.

În plus, copiii pun crengi de măr în vase cu apă, care vor înflori și care vor fi folosite ca sorcove de Anul Nou.

Rugăciune către Maica Domnului care se rostește pe 21 noiembrie

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință, și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi, nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”