Joi seară, în municipiul Satu Mare, tavanul unei case cu mai multe apartamente s-a prăbușit iar șase persoane au fost evacuate preventiv. Alimentarea cu energie electrică și cu gaze a fost, de asemenea, întreruptă în zonă.

Incidentul a avut loc chiar în cursul serii de joi, 19 noiembrie, la intersecția străzilor Vasile Lucaciu și 1 Decembrie din Satu Mare. Tavanul unei locuințe cu mai multe apartamente s-a prăbușit, iar la fața locului au ajuns imediat echipajele de urgență. Pentru a preveni o tragedie și mai mare, s-a decis ca alimentarea cu energie electrică și cu gaze să fie întreruptă, conform adevarul.ro.

Pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare au ajuns rapid la fața locului, iar chiar și o autospecială de descarcerare pentru evaluarea situației s-a deplasat alături de echipajele de intervenție.

Mai multe persoane au fost evacuate

O persoană ar fi fost surprinsă în interiorul apartamentului atunci când tavanul s-a prăbușit dar, din fericire, a reușit să se autoevacueze.

„Din primele informaţii, imobilul este o casă de locuit cu mai multe apartamente. O persoană ar fi fost surprinsă în interiorul unui apartament, dar s-a autoevacuat. În sprijinul intervenţiei, au fost contactate Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi Poliţia Locală”, a comunicat ISU Satu Mare.

A fost demarată o anchetă

Pentru a preveni orice fel de risc suplimentar, furnizarea de gaze și energie electrică în zonă a fost întreruptă. Autoritățile deja au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Șase locatari au fost evacuați preventiv de echipajele de intervenție.

„În cursul serii, pompierii din cadrul Detaşamentului Satu Mare au intervenit la intersecţia străzilor Vasile Lucaciu şi 1 Decembrie, în municipiul Satu Mare, în urma prăbuşirii unui planşeu la o clădire de locuit cu mai multe apartamente. Echipajul de intervenţie a efectuat recunoaşterea şi evaluarea situaţiei, iar pentru prevenirea unor riscuri suplimentare, şase persoane au fost evacuate. O persoană despre care se ştia iniţial că ar fi fost surprinsă în interior s-a autoevacuat până la sosirea forţelor profesioniste”, a mai transmis ISU Satu Mare.